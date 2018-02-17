Болельщики России и США обменялись флагами. Видео

После матча Россия - США (4:0) болельщики из двух стран фотографируются вместе и жмут руки. Один мужчина обменялся с темнокожей американкой флагами. Она отдала ему звездно-полосатый флаг, а он ей - баннер "Железные дороги Якутии". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - США //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь