17:37 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Болельщики России и США обменялись флагами. Видео

Болельщики России и США обменялись флагами. Фото "СЭ"
Болельщики России и США обменялись флагами. Фото "СЭ"
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После матча Россия - США (4:0) болельщики из двух стран фотографируются вместе и жмут руки. Один мужчина обменялся с темнокожей американкой флагами. Она отдала ему звездно-полосатый флаг, а он ей - баннер "Железные дороги Якутии". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - США // 
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ФанФаныч

Всегда говорил, что простые люди легко договорятся. Все гадит финансовый капитал.

18:53 17 февраля

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