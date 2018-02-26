Богдан Киселевич – об исполнении гимна: "Нам запретили играть под флагом, поэтому хоть что-то должны были сделать"

Защитник сборной России Богдан Киселевич заявил, что игроки команды заранее планировали петь гимн во время награждения после финала Олимпиады-2018. Напомним, что в решающей встрече россияне обыграли команду Германии (4:3 ОТ), а после вручения золотых медалей исполнили гимн а капелла.

– Думаю, с самого начала мы об этом знали, а когда построились на награждение, решили, что будем петь гимн, вот и все, – цитирует CNN Киселевича. – Нам запретили играть под флагом, поэтому хоть что-то мы должны были сделать. Мы пели, потому что русские. Когда побеждаешь, всегда исполняется гимн твоей страны. Это было в наших сердцах. Накажут ли команду за это? Это свобода слова.

Накажут ли хоккеистов за пение гимна? Отвечает МОК