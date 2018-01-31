Бен Скривенс: "Если буду выступать, это может сделать меня врагом команды"

Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс, который в составе сборной Канады выступит на Олимпиаде в Пхенчхане, рассказал о реакции россиян на массовое отстранение от Игр и добавил, что он не стремится выражать свое мнение на этот счет.

– Наверное, неправильно делать обобщения о чувствах россиян после запретов и отстранений от Олимпиады, – цитирует Скривенса theathletic.com. – Я говорил лишь с несколькими людьми, и эти разговоры нельзя назвать глубокими.

Тем не менее, многие говорят о том, что эти решения несправедливы. Считают, что тут замешана политика, и что США и Запад пытаются напасть на Россию через спорт. Полагаю, что это государственная пропаганда, которой трудно избежать. Любое мнение с позиций западника немедленно опровергается. Говорят: "О, ты просто пытаешься пропагандировать Запад".

Держал ли я язык за зубами в России? Нужно понимать, что ты живешь в чужой стране, на их территории. Я могу делиться своим мнением. Однако нужно понимать, когда именно можно высказываться. Тем более вряд ли это может изменить чье-то мнение. В теории же это вообще может сделать меня врагом команды и внутри группы людей, в которой я сейчас живу. При это я не думаю, что я такой важный человек, высказывания которого могут стать проблемой.

Если бы кто-то приехал в Канаду и начал говорить то, что не согласуется с так называемым канадским путем, с нашей культурой и национальной идентичностью, то это то бы тоже не было воспринято с энтузиазмом или любезностью. Поэтому я пытаюсь понять, как человек думает, каких позиций придерживается, и не объясняю, как ему нужно думать или поступать.