Барабанов заменил Широкова в спецбригаде большинства по ходу тренировки

Нападающий Александр Барабанов заменил форварда Сергея Широкова в спецбригаде большинства по ходу тренировки сборной России. После этого он забросил шайбу во время занятия и остался в спецбригаде до его конца.

Напомним, сегодня, 15 февраля, команда Олега Знарка отрабатывает игру в неравных составах. В стартовом матче на Олимпиаде-2018 россияне проиграли Словакии (2:3), не реализовав ни одного большинства из 6 предоставленных соперниками шансов. (Игорь РАБИНЕР)

Следующий матч сборная России проведет против Словении. Матч состоится 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Знарок убрал Шипачева из спецбригад большинства?