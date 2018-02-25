Артем Зуб: "Гимн пропели. Нашло. Надеюсь, ничего за это не будет"

Защитник сборной России по хоккею Артем Зуб выразил надежду, что команду не ждет наказание за исполнение гимна на церемонии награждения золотыми медалями на Олимпиаде-2018. Из-за дисквалификации ОКР россияне выступают под названием "Олимпийские атлеты из России", под олимпийском флагом и гимном. Во время исполнения олимпийского гимна хоккеисты и болельщики начали петь гимн России.

Сборная России по хоккею в финале обыграла Германию (4:3 ОТ), за минуту до конца третьего периода россияне уступали 2:3.

- Гимн пропели. Нашло. Как без этого? Надеюсь, ничего нам за это не будет, - цитирует "Р-Спорт" Зуба. - Все рады этой победе, счастливы, сделали буквально все на льду. В конце, когда вышли в меньшинстве, то уже не волновались, просто выжали все из себя и закопали их. Хорошо, что так получилось, сравняли.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018