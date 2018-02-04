Армеец Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной России

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что несколько игроков армейских клубов выйдут на лед в форме красно-белых.
Это нападающие Илья Каблуков (СКА), Максим Шалунов (ЦСКА), а также защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.
Игра состоится сегодня в Москве. Начало в 15.00, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
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