Армеец Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной России

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что несколько игроков армейских клубов выйдут на лед в форме красно-белых.

Это нападающие Илья Каблуков (СКА), Максим Шалунов (ЦСКА), а также защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.