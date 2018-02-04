14:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Армеец Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной России

Максим ШАЛУНОВ (в центре). Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"
Максим ШАЛУНОВ (в центре). Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что несколько игроков армейских клубов выйдут на лед в форме красно-белых.

Это нападающие Илья Каблуков (СКА), Максим Шалунов (ЦСКА), а также защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.

Игра состоится сегодня в Москве. Начало в 15.00, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

 

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