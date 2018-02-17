Анна Шохина: "Слова Ковальчука о женском хоккее меня задели"

Хоккеистка сборной России Анна Шохина отметила, что ее задели слова форварда мужской сборной Ильи Ковальчука, который не очень положительно отозвался о женском хоккее. Отметим, что россиянки вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане, обыграв Швейцарию (6:2).

– Слова Ковальчуку меня задели, – призналась Шохина. – Спортсмен такого уровня не должен так высказываться. Даже если думает так, нужно держать это при себе. (Владимир ИВАНОВ)

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