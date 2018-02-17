Анна Шохина: "Слова Ковальчука о женском хоккее меня задели"

Хоккеистка сборной России Анна Шохина отметила, что ее задели слова форварда мужской сборной Ильи Ковальчука, который не очень положительно отозвался о женском хоккее. Отметим, что россиянки вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане, обыграв Швейцарию (6:2).
– Слова Ковальчуку меня задели, – призналась Шохина. – Спортсмен такого уровня не должен так высказываться. Даже если думает так, нужно держать это при себе. (Владимир ИВАНОВ)
Posidelov87
слова ковальчука были не такими уж и злыми. Если честно, я первый раз в жизни смотрел вживую. И по телевизору тоже. То, что проиграли, не обрадовало. Но было видно, что канадки катаются побыстрее. И мне потом рассказали, что самые сильные хоккеистки собраны в Канаде и Америке. Нет, это не мое. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей — не совсем то, что мне нужно.
09:20