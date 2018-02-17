08:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Анна Шохина: "Слова Ковальчука о женском хоккее меня задели"

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Хоккеистка сборной России Анна Шохина отметила, что ее задели слова форварда мужской сборной Ильи Ковальчука, который не очень положительно отозвался о женском хоккее. Отметим, что россиянки вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане, обыграв Швейцарию (6:2).

– Слова Ковальчуку меня задели, – призналась Шохина. – Спортсмен такого уровня не должен так высказываться. Даже если думает так, нужно держать это при себе. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Posidelov87

слова ковальчука были не такими уж и злыми. Если честно, я первый раз в жизни смотрел вживую. И по телевизору тоже. То, что проиграли, не обрадовало. Но было видно, что канадки катаются побыстрее. И мне потом рассказали, что самые сильные хоккеистки собраны в Канаде и Америке. Нет, это не мое. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей — не совсем то, что мне нужно.

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