Анна Шибанова: "Надеюсь, нас оправдают и мы выступим на Олимпиаде"

Защитник "Агидели" Анна Шибанова в интервью "Известиям" призналась, что надеется выступить на Олимпийских играх-2018​. 23-летняя хоккеистка оказалась в списке обвиненных в нарушении антидопинговых правил.

– Вы еще сохраняете надежду попасть на Игры в Пхенчхан?

– Я не могу говорить, насколько это вероятно. Надеюсь, нас оправдают и мы выступим на Олимпиаде. Хоккей – это дело всей нашей жизни. А Олимпиада – самое главное соревнование, ради которого мы тренируемся и играем несколько лет. Конечно, я верю, что вердикт будет в нашу пользу и мы сыграем в Корее.