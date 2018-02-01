Анна Щукина: "Хочется поскорее забыть этот кошмар"

Нападающий сборной России на Олимпиаде в Сочи и экс-капитан женской национальной команды Анна Щукина рада оправдательному решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

- Очень рада вердикту CAS, - сказала Щукина. - Наконец-то, закончились негативные эмоции, и справедливость восторжествовала. Хочется поскорее забыть этот кошмар. Обвинения МОК дались очень тяжело, ведь мы невиновны. Мы постоянно думали об этом, тяжело засыпали. Мы действительно намучились. За нас переживали близкие и болельщики. Благодарим за мощнейшую поддержку ФХР и юристов, представлявших наши интересы. Они были с нами в течение всего пути и проделали огромную работу. Нашим спортсменам в Корее желаем удачи и терпения. Будем за них болеть и переживать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?

