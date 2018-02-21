Ангелина Гончаренко: "В меньшинстве сыграли лучше, чем раньше"

Защитник сборной России Ангелина Гончаренко после матча за бронзу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Финляндии (2:3) отметила, что у ее команды хромает реализация голевых моментов. Спортсменка также добавила, что россиянки в меньшинстве сыграли лучше, чем раньше.
– Много играли в меньшинстве, – сказала Гончаренко. – В нем сыграли лучше, чем раньше, но забить в большинстве не смогли. Реализация хромает.
– Чего не хватало?
– Удачи, может. В будущем постараемся исправиться.
– Долго будете отходить от поражения.
– Посмотрим, все от команды зависит. Все девчонки бились – большие молодцы. Будем настраиваться на следующий крупный турнир – чемпионат мира в следующем году.
– Результат позитивно повлияет на развитие женского хоккея?
– Да. Первый раз играли за бронзу. Может начнут больше отдавать девочек в хоккей. Мы старались взять медаль, чтобы был всплеск. Может это удастся молодому поколению. (Юрий ГОЛЫШАК)
volga117
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