Ангелина Гончаренко: "В меньшинстве сыграли лучше, чем раньше"

Защитник сборной России Ангелина Гончаренко после матча за бронзу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Финляндии (2:3) отметила, что у ее команды хромает реализация голевых моментов. Спортсменка также добавила, что россиянки в меньшинстве сыграли лучше, чем раньше.

– Много играли в меньшинстве, – сказала Гончаренко. – В нем сыграли лучше, чем раньше, но забить в большинстве не смогли. Реализация хромает.

– Чего не хватало?

– Удачи, может. В будущем постараемся исправиться.

– Долго будете отходить от поражения.

– Посмотрим, все от команды зависит. Все девчонки бились – большие молодцы. Будем настраиваться на следующий крупный турнир – чемпионат мира в следующем году.

– Результат позитивно повлияет на развитие женского хоккея?

– Да. Первый раз играли за бронзу. Может начнут больше отдавать девочек в хоккей. Мы старались взять медаль, чтобы был всплеск. Может это удастся молодому поколению. (Юрий ГОЛЫШАК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018