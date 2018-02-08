Ангелина Гончаренко: "Олимпийская деревня в Пхенчхане почти как в Сочи"

Защитник сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко довольна условиями проживания в Пхенчхане. По ее словам, добираться до ледовой арены, где будет олимпийский хоккейный турнир на Олимпиаде, довольно удобно.

– Условия проживания нормальные: здесь обычная Олимпийская деревня, примерно как на предыдущих Играх, – цитирует ТАСС Гончаренко. – В Сочи, правда, было получше в плане уровня, все было с размахом, а здесь экономней. Но все шикарно, относятся ко всем спортсменам одинаково. От деревни до арены ехать 10 минут.

У нас команда стала намного моложе, из тех, кто играл в Сочи, осталось человек пять. Мне кажется, характер у команды теперь явно проявляется.

Первую игру россиянки проведут 11 февраля против Канады.

– Канадки всегда играют в активный силовой хоккей, играют достойно и хорошо. У нас более комбинационный хоккей, но и в силовом тоже уступать не будем, – отметила Гончаренко. – Надо постараться сыграть четко и не ошибаться, так как нам забивают как раз после наших ошибок. Сейчас вровень играем с канадками на молодежном уровне, хотя раньше проигрывали им по 10 шайб, а теперь будем стараться играть вровень на уровне национальных сборных.