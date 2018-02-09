Андрей Степанов: "Сказать, что золото разыграют Россия и Канада, я бы не осмелился"

Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов отметил, что на победу на Олимпиаде-2018 претендуют четыре команды. По его словам, кроме России и Канады, это сборные Швеции и Финляндии.
- Турнир будет очень ровным, - заявил Степанов. - Другие сборные - и Швеция, и Финляндия - продемонстрируют хороший хоккей, дадут бой. Поэтому сказать, что золото будет разыгрываться между Канадой и Россией, я бы не осмелился. Но все равно я буду болеть за Россию. Верю, что они выиграют золото.
Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.
Дополнительная информация
- Динамо Мн (Хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Андрей Степанов
King's Bounty RND
Я тоже не уверен в наших...3 место...
19:46
inspire
Андрей Воронин сказал как то игрокам сб. России по футболу, что если на ЧМ2018 не выйдете из группы – меняйте пол и страну ... для наших хоккеистов на ОИ - не выиграете золото, вам останется сделать тоже самое
19:44
морпех
Я бы тоже не осмелился,ато в "дурку"заберут,ибо россия не участвует...а вот ОАР чисто теоретически,прислав впервые своих представителей ,может "взять"золото!(что не удалось России вообще!)
19:40
veterok1969
да по фиг как вы выступите эгоисты и засранцы такие вместе с жуковым когда россии такой бесспредел и унижение устраивают вас вообще не должно быть на олимпиаде
19:33