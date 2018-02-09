Андрей Степанов: "Сказать, что золото разыграют Россия и Канада, я бы не осмелился"

Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов отметил, что на победу на Олимпиаде-2018 претендуют четыре команды. По его словам, кроме России и Канады, это сборные Швеции и Финляндии.

- Турнир будет очень ровным, - заявил Степанов. - Другие сборные - и Швеция, и Финляндия - продемонстрируют хороший хоккей, дадут бой. Поэтому сказать, что золото будет разыгрываться между Канадой и Россией, я бы не осмелился. Но все равно я буду болеть за Россию. Верю, что они выиграют золото.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

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