19:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Андрей Степанов: "Сказать, что золото разыграют Россия и Канада, я бы не осмелился"

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Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов отметил, что на победу на Олимпиаде-2018 претендуют четыре команды. По его словам, кроме России и Канады, это сборные Швеции и Финляндии.

- Турнир будет очень ровным, - заявил Степанов. - Другие сборные - и Швеция, и Финляндия - продемонстрируют хороший хоккей, дадут бой. Поэтому сказать, что золото будет разыгрываться между Канадой и Россией, я бы не осмелился. Но все равно я буду болеть за Россию. Верю, что они выиграют золото.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/video/zubry-ob-olimpiade/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty RND

Я тоже не уверен в наших...3 место...

19:46

inspire

Андрей Воронин сказал как то игрокам сб. России по футболу, что если на ЧМ2018 не выйдете из группы – меняйте пол и страну ... для наших хоккеистов на ОИ - не выиграете золото, вам останется сделать тоже самое

19:44

морпех

Я бы тоже не осмелился,ато в "дурку"заберут,ибо россия не участвует...а вот ОАР чисто теоретически,прислав впервые своих представителей ,может "взять"золото!(что не удалось России вообще!)

19:40

veterok1969

да по фиг как вы выступите эгоисты и засранцы такие вместе с жуковым когда россии такой бесспредел и унижение устраивают вас вообще не должно быть на олимпиаде

19:33