Андрей Разин: "Клинкхаммер предал Канаду"

Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин подвел итоги поражении сборной Канады от Германии (3:4) в полуфинале Олимпиады.

– Нападающий Роб Клинкхаммер в первом периоде ушел с линии броска, – заявил Разин. – Так не играют в полуфиналах. – Сегодня он команду предал, я считаю.

– Почему канадцы не настроились на матч за выход в финал?

– Если бы в сборной Канады играли хоккеисты с большой буквы, они бы играли в НХЛ. Такие глупые ошибки непозволительны для них. (Игорь ЕРОНКО, Михаил ЗИСЛИС)

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