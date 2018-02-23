18:43 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Андрей Разин: "Клинкхаммер предал Канаду"

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Бывший главный тренер "Адмирала" Андрей Разин подвел итоги поражении сборной Канады от Германии (3:4) в полуфинале Олимпиады.

– Нападающий Роб Клинкхаммер в первом периоде ушел с линии броска, – заявил Разин. – Так не играют в полуфиналах. – Сегодня он команду предал, я считаю.

– Почему канадцы не настроились на матч за выход в финал?

– Если бы в сборной Канады играли хоккеисты с большой буквы, они бы играли в НХЛ. Такие глупые ошибки непозволительны для них. (Игорь ЕРОНКО, Михаил ЗИСЛИС)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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JohnWeexx

Если бы Разин был тренером с большой буквы, он бы не был БЫВШИМ главным тренером "АВТОМОБИЛИСТА". Кстати, кто это сейчас?

21:20 23 февраля

Flo

kozban400 === товарисч боюсь вы не то что бы не понимаете кто весом и силой главнее в этой паре НХЛ и ИИХФ а как бы совсем существуете в параллельной реальности. И да ваши переживания за спортивную составляющую на фоне жадных и продажных функционеров от хоккея, прямо доставляют.

20:15 23 февраля

kozban400

Ну что сказать? За что боролись - на то и напоролись! Теперь канадцы должны весь свой гнев за позор перекинуть на НХЛ! Как и янки! При таком раскладе и НХЛ может за следующие четыре года сдать свои хоккейные позиции! Бизнес- замечательно, но в основе-то лежит спортивная составляющая! Можно IIHF подумать: стоит ли ведущим европейским сборным ехать на следующий Кубок мира?

20:06 23 февраля

genry2012

ласковый май будет в финале.... но в историю немцы уже попали - финал олимпийский

19:49 23 февраля

Dim_Altay

Я думал, Ласковый май вернулся....Андрей Разин

18:56 23 февраля

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