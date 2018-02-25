22:58 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Андрей Николишин: "Удивлен, что Ковальчук получил звание MVP"

2

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин считает, что капитан сборной России Павел Дацюк был более достоин звания самого ценного игрока хоккейного турнира на Играх-2018 в Пхенчхане, чем его ассистент Илья Ковальчук. По мнению экс-форварда национальной команды, подопечные Олега Знарка ошибались  из-за отсутствия хладнокровия и мастерства.

Напомним, в финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии (4:3 ОТ). Это золото стало для национальной команды первым с 1992 года.

– Ваше общее впечатление от турнира?

– В плане зрелищности и качества хоккея в целом он мне не понравился. От олимпийского турнира ждешь интересных, запоминающихся игр, аншлагов. А такие матчи можно по пальцам одной руки пересчитать. Финал, игра чехов с канадцами за третье место и финнов со шведами в группе. Остальное – пресно. Наши катком прошлись по всем. Небольшие счета связываю с высоким грузом ответственности и ориентированностью на результат.

– Немцев мы сильнее на три головы?

– По уровню мастерства – конечно. Посмотрите, как забивались голы в финале. Кстати, не умаляя заслуг Ильи Ковальчука, удивлен, что он получил звание лучшего игрока турнира. На мой взгляд, самым ценным был Дацюк. Если детально разбирать, как он выцарапывал и доставлял шайбу, какие моменты создавал, видно, что он тащил на себе сборную. А завершали все великолепными передачами и голами Гусев и Капризов. Но рояль весь турнир тащил на себе Пашка.

Ковальчук был лидером, игроков с такой харизмой у нас, наверное, не осталось. Но я – за Дацюка. А общий уровень команды был невысоким. Дацюк, Гусев, Ковальчук, Капризов – и все, остальные средние. Ошибки совершали от отсутствия хладнокровия и мастерства. Если убрать звезд, наша сборная ничем не лучше остальных.

– Отсутствие хладнокровия – из-за того, что представлены два клуба?

– Конечно. У нас все делалось под эту Олимпиаду. Календарь КХЛ, состав СКА подбирался для этого. Все было поставлено на карту ради медалей. Так и получилось. Цель оправдала средства. Победителей не судят. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Андрея Николишина

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

Опрос

Что для вас стало главным событием Олимпиады-2018?
голосовать
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kanidzha

Согласен Пашка более достоин, как он бился тащил во всех играх на себе команду!Илюха всё же немного не такого амплуа.

00:37

Весёлый℗

наша хоккейная сборная завоевала золото - значит Россия выиграла Олимпиаду) ваш Капитан Очевидность

23:28 25 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!