Андрей Николишин: "Удивлен, что Ковальчук получил звание MVP"

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин считает, что капитан сборной России Павел Дацюк был более достоин звания самого ценного игрока хоккейного турнира на Играх-2018 в Пхенчхане, чем его ассистент Илья Ковальчук. По мнению экс-форварда национальной команды, подопечные Олега Знарка ошибались из-за отсутствия хладнокровия и мастерства.

Напомним, в финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии (4:3 ОТ). Это золото стало для национальной команды первым с 1992 года.

– Ваше общее впечатление от турнира?

– В плане зрелищности и качества хоккея в целом он мне не понравился. От олимпийского турнира ждешь интересных, запоминающихся игр, аншлагов. А такие матчи можно по пальцам одной руки пересчитать. Финал, игра чехов с канадцами за третье место и финнов со шведами в группе. Остальное – пресно. Наши катком прошлись по всем. Небольшие счета связываю с высоким грузом ответственности и ориентированностью на результат.

– Немцев мы сильнее на три головы?

– По уровню мастерства – конечно. Посмотрите, как забивались голы в финале. Кстати, не умаляя заслуг Ильи Ковальчука, удивлен, что он получил звание лучшего игрока турнира. На мой взгляд, самым ценным был Дацюк. Если детально разбирать, как он выцарапывал и доставлял шайбу, какие моменты создавал, видно, что он тащил на себе сборную. А завершали все великолепными передачами и голами Гусев и Капризов. Но рояль весь турнир тащил на себе Пашка.

Ковальчук был лидером, игроков с такой харизмой у нас, наверное, не осталось. Но я – за Дацюка. А общий уровень команды был невысоким. Дацюк, Гусев, Ковальчук, Капризов – и все, остальные средние. Ошибки совершали от отсутствия хладнокровия и мастерства. Если убрать звезд, наша сборная ничем не лучше остальных.

– Отсутствие хладнокровия – из-за того, что представлены два клуба?

– Конечно. У нас все делалось под эту Олимпиаду. Календарь КХЛ, состав СКА подбирался для этого. Все было поставлено на карту ради медалей. Так и получилось. Цель оправдала средства. Победителей не судят. (Игорь ЕРОНКО)

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