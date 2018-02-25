23:32 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Андрей Николишин: "Как бы мы ни усилили ведущие клубы, в Пекине будут участвовать энхаэловцы"

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Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин рассчитывает на то, что после Игр-2018 в России будет пересмотрена политика хоккея и условия для разных клубов станут более равными. По словам экс-форварда, вероятность того, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят игроки из НХЛ составляет 90 процентов.

На завершившихся в Пхенчхане Играх сборная России впервые с 1992 года завоевали золото, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

 
Воскресенье. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Никита ГУСЕВ (№97), Кирилл КАПРИЗОВ (№77) и Павел ДАЦЮК.Тройка, которая спасла Россию

- Гегемония двух клубов сделана искусственно ради победы на Играх. Может, теперь будет пересмотрена политика хоккея, уравняют условия, снизят потолок зарплат. Искренне на это надеюсь. Потому что для развития нужна конкуренция. А у нас пока ее нет. Как бы мы ни усилили эти клубы, на следующей Олимпиаде будут участвовать энхаэловцы. Это не принесет результата. Надеюсь, руководители начнут развивать не сборную, а хоккей в целом.

– Леонид Вайсфельд говорил, что жесткий потолок вообще может быть отменен.

– Глупость полнейшая. И потолок должен быть жестким, и драфт возвращен обратно. Кто бы что ни говорил, НХЛ существует более ста лет – и на виду, потому что привнесла много хорошего. Пора перестать бояться учиться у других и брать лучшее из-за рубежа. Мы считаем, что мы лучше всех, а потом кичимся местечковыми победами. Надо выбирать лучшее решение в спорах, а не волевым распоряжением руководства собирать в одной команде двадцать сильнейших.

– Почему вы так уверены, что энхаэловцы поедут в Пекин?

– Потому что знаю.

– Из достоверных источников?

– Можно сказать и так. Об этом говорят на полном серьезе. Сейчас это будет мусолиться, будут выбивать себе дивиденды за приезд. Но на девяносто процентов поедут.

– Шестьдесят миллионов стоит страховка.

– Это не те деньги. Проведя Олимпиаду с энхаэловцами, можно заработать миллиарды.

– Вы согласны, что МОК "зажрался"?

– Думаю, Игры в Корее станут для него большим финансовым ударом. Всем понятно, что они были провальными в плане зрелищности. Ни на одном матче не было заполненных трибун. Ажиотаж был только на шорт-треке и на фигурном катании. А ведь хоккей проходит с первого до последнего дня и собирает львиную долю публики. Так что наши пятнадцать миллионов сильно поправили МОК финансовое положение. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Андрея Николишина

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Вот там и не будет фейковых побед, для псевдопатриотов из ольгино..

04:38

MAPKJIAP

Упёртый русский Николишин - просто молодой ещё, играл уже в период бардака в российском хоккее. Никакой советской школы не прошёл по факту, только по юношам, может быть. Потому и ориентируется на НХЛ, ведь сам там играл. На простой вопрос: откуда в России взять то количество занимающихся хоккеем, что в Канаде, для создания этой самой его конкуренции - не ответит. Не можем мы конкурировать с СА при равных условиях подготовки - у них катков гораздо больше, занимающихся гораздо больше и потому талантливых игроков гораздо больше - с теорией вероятности не поспоришь. Потому и собираем лучших в нескольких командах, сыгрываем и готовим физически на сборах. Только в этом случае у нас есть шансы на победу на крупных турнирах. В том числе на чемпионатах мира. Пятёрка из НХЛ, три - из КХЛ, специально подготовленные. ________ Да, и если разогнать и уравнять со всеми СКА, то народ в Питере на трибуны ходить не будет. Получится ещё один недоклуб вместо неплохого на сегодня клуба. А остальные усилятся очень незначительно. И общий уровень чемпионата упадёт..._____________________Согласен... Надо в стране порядок наводить, чтобы русские возвращались в Россию и иностранцы к нам хотели приехать жить, иначе ничего не будет, не спорта, не медицины, не образования.... Но все делается наоборот.

02:46

Упёртый русский

Николишин - просто молодой ещё, играл уже в период бардака в российском хоккее. Никакой советской школы не прошёл по факту, только по юношам, может быть. Потому и ориентируется на НХЛ, ведь сам там играл. На простой вопрос: откуда в России взять то количество занимающихся хоккеем, что в Канаде, для создания этой самой его конкуренции - не ответит. Не можем мы конкурировать с СА при равных условиях подготовки - у них катков гораздо больше, занимающихся гораздо больше и потому талантливых игроков гораздо больше - с теорией вероятности не поспоришь. Потому и собираем лучших в нескольких командах, сыгрываем и готовим физически на сборах. Только в этом случае у нас есть шансы на победу на крупных турнирах. В том числе на чемпионатах мира. Пятёрка из НХЛ, три - из КХЛ, специально подготовленные. ________ Да, и если разогнать и уравнять со всеми СКА, то народ в Питере на трибуны ходить не будет. Получится ещё один недоклуб вместо неплохого на сегодня клуба. А остальные усилятся очень незначительно. И общий уровень чемпионата упадёт...

00:43

Kanidzha

Приедут по любому,Китай заплатит немного,заработает больше,да и свой хоккей они развивают популизируют,нам реально нужно задумываться.

00:31

SS-1525-Sergey

Тогда нужно, под Пекин, не останавливать КХЛ, продолжать соревнования, игроков не отпускать или за компенсацию клубам от МОК, разрешить. Так и пятнашка, а то и больше вернётся. Ведь будут опять играть НХЛовцы в сборных.

00:29

Damir73

Lars Berger: Там и написано Бронзовый призёр 2002!

00:21

Lars Berger

Спрошу по-другому...) В каком виде спорта Андрей Николишин стал серебряным призером ОИ-2002?!) Подсказка: в хоккее у России тогда была "бронза"...(

00:06

samsam

Миллиарды? А кто их заплатит?

23:52 25 февраля

Весёлый℗

Андрей Николишин: "Как бы мы ни усилили ведущие клубы, в Пекине будут участвовать энхаэловцы". отож! пиндосы теперь четыре года спать не будут от злобы)

23:43 25 февраля

Lars Berger

Снимите серебряную медаль с Андрея... Бронза там у нас была.

23:39 25 февраля

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