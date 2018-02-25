Андрей Николишин: "Как бы мы ни усилили ведущие клубы, в Пекине будут участвовать энхаэловцы"

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин рассчитывает на то, что после Игр-2018 в России будет пересмотрена политика хоккея и условия для разных клубов станут более равными. По словам экс-форварда, вероятность того, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят игроки из НХЛ составляет 90 процентов.
На завершившихся в Пхенчхане Играх сборная России впервые с 1992 года завоевали золото, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).
- Гегемония двух клубов сделана искусственно ради победы на Играх. Может, теперь будет пересмотрена политика хоккея, уравняют условия, снизят потолок зарплат. Искренне на это надеюсь. Потому что для развития нужна конкуренция. А у нас пока ее нет. Как бы мы ни усилили эти клубы, на следующей Олимпиаде будут участвовать энхаэловцы. Это не принесет результата. Надеюсь, руководители начнут развивать не сборную, а хоккей в целом.
– Леонид Вайсфельд говорил, что жесткий потолок вообще может быть отменен.
– Глупость полнейшая. И потолок должен быть жестким, и драфт возвращен обратно. Кто бы что ни говорил, НХЛ существует более ста лет – и на виду, потому что привнесла много хорошего. Пора перестать бояться учиться у других и брать лучшее из-за рубежа. Мы считаем, что мы лучше всех, а потом кичимся местечковыми победами. Надо выбирать лучшее решение в спорах, а не волевым распоряжением руководства собирать в одной команде двадцать сильнейших.
– Почему вы так уверены, что энхаэловцы поедут в Пекин?
– Потому что знаю.
– Из достоверных источников?
– Можно сказать и так. Об этом говорят на полном серьезе. Сейчас это будет мусолиться, будут выбивать себе дивиденды за приезд. Но на девяносто процентов поедут.
– Шестьдесят миллионов стоит страховка.
– Это не те деньги. Проведя Олимпиаду с энхаэловцами, можно заработать миллиарды.
– Вы согласны, что МОК "зажрался"?
– Думаю, Игры в Корее станут для него большим финансовым ударом. Всем понятно, что они были провальными в плане зрелищности. Ни на одном матче не было заполненных трибун. Ажиотаж был только на шорт-треке и на фигурном катании. А ведь хоккей проходит с первого до последнего дня и собирает львиную долю публики. Так что наши пятнадцать миллионов сильно поправили МОК финансовое положение. (Игорь ЕРОНКО)
Полная версия интервью Андрея Николишина
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Леонид Вайсфельд
- Андрей Николишин
- МОК
- НХЛ
- Олимпиада
Основной
Вот там и не будет фейковых побед, для псевдопатриотов из ольгино..
04:38
MAPKJIAP
Упёртый русский Николишин - просто молодой ещё, играл уже в период бардака в российском хоккее. Никакой советской школы не прошёл по факту, только по юношам, может быть. Потому и ориентируется на НХЛ, ведь сам там играл. На простой вопрос: откуда в России взять то количество занимающихся хоккеем, что в Канаде, для создания этой самой его конкуренции - не ответит. Не можем мы конкурировать с СА при равных условиях подготовки - у них катков гораздо больше, занимающихся гораздо больше и потому талантливых игроков гораздо больше - с теорией вероятности не поспоришь. Потому и собираем лучших в нескольких командах, сыгрываем и готовим физически на сборах. Только в этом случае у нас есть шансы на победу на крупных турнирах. В том числе на чемпионатах мира. Пятёрка из НХЛ, три - из КХЛ, специально подготовленные. ________ Да, и если разогнать и уравнять со всеми СКА, то народ в Питере на трибуны ходить не будет. Получится ещё один недоклуб вместо неплохого на сегодня клуба. А остальные усилятся очень незначительно. И общий уровень чемпионата упадёт..._____________________Согласен... Надо в стране порядок наводить, чтобы русские возвращались в Россию и иностранцы к нам хотели приехать жить, иначе ничего не будет, не спорта, не медицины, не образования.... Но все делается наоборот.
02:46
Упёртый русский
Николишин - просто молодой ещё, играл уже в период бардака в российском хоккее. Никакой советской школы не прошёл по факту, только по юношам, может быть. Потому и ориентируется на НХЛ, ведь сам там играл. На простой вопрос: откуда в России взять то количество занимающихся хоккеем, что в Канаде, для создания этой самой его конкуренции - не ответит. Не можем мы конкурировать с СА при равных условиях подготовки - у них катков гораздо больше, занимающихся гораздо больше и потому талантливых игроков гораздо больше - с теорией вероятности не поспоришь. Потому и собираем лучших в нескольких командах, сыгрываем и готовим физически на сборах. Только в этом случае у нас есть шансы на победу на крупных турнирах. В том числе на чемпионатах мира. Пятёрка из НХЛ, три - из КХЛ, специально подготовленные. ________ Да, и если разогнать и уравнять со всеми СКА, то народ в Питере на трибуны ходить не будет. Получится ещё один недоклуб вместо неплохого на сегодня клуба. А остальные усилятся очень незначительно. И общий уровень чемпионата упадёт...
00:43
Kanidzha
Приедут по любому,Китай заплатит немного,заработает больше,да и свой хоккей они развивают популизируют,нам реально нужно задумываться.
00:31
SS-1525-Sergey
Тогда нужно, под Пекин, не останавливать КХЛ, продолжать соревнования, игроков не отпускать или за компенсацию клубам от МОК, разрешить. Так и пятнашка, а то и больше вернётся. Ведь будут опять играть НХЛовцы в сборных.
00:29
Damir73
Lars Berger: Там и написано Бронзовый призёр 2002!
00:21
Lars Berger
Спрошу по-другому...) В каком виде спорта Андрей Николишин стал серебряным призером ОИ-2002?!) Подсказка: в хоккее у России тогда была "бронза"...(
00:06
samsam
Миллиарды? А кто их заплатит?
23:52 25 февраля
Весёлый℗
Андрей Николишин: "Как бы мы ни усилили ведущие клубы, в Пекине будут участвовать энхаэловцы". отож! пиндосы теперь четыре года спать не будут от злобы)
23:43 25 февраля
Lars Berger
Снимите серебряную медаль с Андрея... Бронза там у нас была.
23:39 25 февраля