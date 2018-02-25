Андрей Николишин: "Как бы мы ни усилили ведущие клубы, в Пекине будут участвовать энхаэловцы"

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин рассчитывает на то, что после Игр-2018 в России будет пересмотрена политика хоккея и условия для разных клубов станут более равными. По словам экс-форварда, вероятность того, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят игроки из НХЛ составляет 90 процентов.

На завершившихся в Пхенчхане Играх сборная России впервые с 1992 года завоевали золото, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

- Гегемония двух клубов сделана искусственно ради победы на Играх. Может, теперь будет пересмотрена политика хоккея, уравняют условия, снизят потолок зарплат. Искренне на это надеюсь. Потому что для развития нужна конкуренция. А у нас пока ее нет. Как бы мы ни усилили эти клубы, на следующей Олимпиаде будут участвовать энхаэловцы. Это не принесет результата. Надеюсь, руководители начнут развивать не сборную, а хоккей в целом.

– Леонид Вайсфельд говорил, что жесткий потолок вообще может быть отменен.

– Глупость полнейшая. И потолок должен быть жестким, и драфт возвращен обратно. Кто бы что ни говорил, НХЛ существует более ста лет – и на виду, потому что привнесла много хорошего. Пора перестать бояться учиться у других и брать лучшее из-за рубежа. Мы считаем, что мы лучше всех, а потом кичимся местечковыми победами. Надо выбирать лучшее решение в спорах, а не волевым распоряжением руководства собирать в одной команде двадцать сильнейших.

– Почему вы так уверены, что энхаэловцы поедут в Пекин?

– Потому что знаю.

– Из достоверных источников?

– Можно сказать и так. Об этом говорят на полном серьезе. Сейчас это будет мусолиться, будут выбивать себе дивиденды за приезд. Но на девяносто процентов поедут.

– Шестьдесят миллионов стоит страховка.

– Это не те деньги. Проведя Олимпиаду с энхаэловцами, можно заработать миллиарды.

– Вы согласны, что МОК "зажрался"?

– Думаю, Игры в Корее станут для него большим финансовым ударом. Всем понятно, что они были провальными в плане зрелищности. Ни на одном матче не было заполненных трибун. Ажиотаж был только на шорт-треке и на фигурном катании. А ведь хоккей проходит с первого до последнего дня и собирает львиную долю публики. Так что наши пятнадцать миллионов сильно поправили МОК финансовое положение. (Игорь ЕРОНКО)

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