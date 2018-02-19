Андрей Лунев: "Было бы сильно, если бы Россия выиграла командный зачет Олимпиады-2018"

Вратарь футбольного "Зенита" Андрей Лунев выразил надежу, что сборная России по хоккею выиграет олимпийский турнир-2018. По словам голкипера, он не следит за трансляциям Игр, но следит за выступлениями.

- Олимпиаду пока не смотрю. Знаю результаты хоккейной сборной и жду первого золота, - цитирует "Российская газета" Лунева. - Было бы сильно, если б командный зачет выиграли и всем все доказали. Но понимаю, что это невозможно.

- Вы бы в каком виде на Олимпиаде поучаствовали?

- В хоккей бы сыграл. Правда, одна проблема - я на коньках стоять не умею… Так что помощником тренера, может быть?

- Тренером вратарей.

- Вот-вот. Это же в Третьяка камнями бросали на тренировках, чтобы он шайбы лучше ловил? Что-то я читал про это. А если не тренером - клюшки ребятам подавать могу.