Американцы во время матча Россия - США фотографируются с Путиным

Болельщики сборной США во время матча против России на Олимпиаде-2018. Фото REUTERS

Болельщики сборной США во время матча группового турнира Олимпиады-2018 между американцами и командой России фотографируются с изображением Президента РФ Владимира Путина.

К 15-й минуте первого периода встречи, которая проходит в Канныне, россияне ведут со счетом 1:0. Автором единственной, на данный момент, шайбы стал Николай Прохоркин.

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