Алексей Жамнов – о недопуске хоккеистов на Игры: "Все, что мы можем сделать – это выйти и выиграть"

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов заявил, что национальной команде, даже несмотря на ряд не допущенных игроков, по силам выиграть Олимпиаду-2018.

– Мотивирует ли игроков отстранение их партнеров?

– Патриотизм заключается не в том, чтобы говорить громкие фразы и давать красивые интервью, – сказал Жамнов. – Когда игрок выходит на поле, то прекрасно понимает, за какую страну он выступает. В России остаются родные и близкие, которые будут переживать за нас вместе с большой аудиторией болельщиков. Ребята это прекрасно понимают. Сейчас не надо нагнетать, потому что все доходит до смешного – почему не пустили того или этого. Самое обидное – это не под нашим контролем. Началось с биатлонистов, а сейчас дошло до хоккеистов. Все, что мы можем сделать – это выйти и выиграть. Этой сборной это по силам.

– Хоккейная сборная не фигурировала в докладе Макларена. Как МОК мотивирует решение не допускать игроков?

– Не знаю, у меня больше мыслей о хоккее и составе нашей команды. Два человека – это уже значимо для хоккея, а не другими видами спорта.

– Кого будете поддерживать в игре со "Спартаком" (Жамнов – генменеджер "красно-белых" – Прим. "СЭ")?

– Я? Сборную России, конечно. Это будет наш последний контрольный матч в России, и надо будет посмотреть, какие сочетания лучше взаимодействуют. Приходите на матч – все сами увидите.