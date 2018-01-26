Алексей Яшин: "Все, кто попал в заявку на Олимпиаду, оказались там не просто так"

Двукратный олимпийский призер Алексей Яшин отметил работу Федерации хоккея России (ФХР) во время подготовки команды к Играм-2018. Также он подчеркнул, что состав сборной формировался системно.

– Считаю, состав собран из сильнейших на данный момент игроков, – цитирует РИА "Новости" Яшина. – Все, кто попал в заявку из 25 человек, оказались там не просто так. Видно, что Федерация хоккея России проделала огромную работу перед Олимпийскими играми. В работу сборных команд были введены новые технологии, большой аналитический штаб.

У штаба сборной был двухлетний план подготовки к Играм. Причем при любом сценарии: на случай участия игроков НХЛ был бы задействован состав, игравший на Кубке мира и усиленный лучшими игроками КХЛ. Во время международных "брейков" велась подготовка большого количества игроков как в главной команде, так и в ближайшем резерве.

Сейчас в Новогорске будут готовиться два сильных состава – национальной команды и ближайшего резерва. До начала олимпийского турнира мы можем делать замены в составе в случае травм. Радует, что сейчас в Федерации хоккея России во всем используется системный подход. В феврале будет презентована Национальная программа подготовки хоккеистов, которая будет внедрена во все хоккейные школы.

Напомним, в группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

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