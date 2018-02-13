Алексей Яшин: "Ковальчук может стать новым Буре для сборной России"

Экс-нападающий сборной России Алексей Яшин отметил, что форвард Илья Ковальчук может стать лидером команды на Олимпиаде-2018.

- Илья Ковальчук в очень хорошей форме, если смотреть, как он играет за СКА. И Никита Гусев, и Павел Дацюк. Это вообще один из лучших нападающих в истории. Команда укомплектована. И дело здесь не в том, кто сколько забьет.

В Нагано вся команда работала на Пашу Буре и дала ему проявить лучшие качества. Это была одна из лучших сборных России.

Напомним, сборная России в групповом турнире Олимпиады сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля). (Игорь РАБИНЕР)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018