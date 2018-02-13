Алексей Яшин: "Без игроков НХЛ Олимпиада-2018 может стать еще интересней"

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин отметил, что хоккейный турнир Олимпиады-2018 не слишком много потеряет из-за отсутствия игроков НХЛ. По его словам, для многих команд это шанс выстрелить на Играх.

- Без игроков НХЛ турнир может быть даже еще более интересным, - заявил Яшин. - Для ребят, которые впервые на Олимпиаде, это большое событие. Они захотят себя проявить. Если брать команду Канады, то есть игроки, которые никогда не попали бы на Игры без запрета НХЛ. Для них это шанс. С этой точки зрения все приложат силы и будут биться до конца. Думаю, будет очень интересно.

Считаю, что наша команда хорошо укомплектована. Они фавориты турнира. В плане мастерства никаких вопросов нет. Хотелось бы, чтобы они преодолели волнение. И тогда, я думаю, что будет все в порядке.

Напомним, сборная России в групповом турнире Олимпиады сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля). (Игорь РАБИНЕР)

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