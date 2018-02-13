Алексей Марченко: "Абсолютно не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики"

Защитник сборной России Алексей Марченко отметил, что тяжело выделить фаворитов хоккейного турнира Олимпиады-2018, поскольку все команды достаточно равны. Он также добавил, что его не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики.
– Пока не знаю, трудно ли будет против нас играть, – сказал Марченко. – Ведь турнир еще не начался.
– Беспокоит ли, что придется играть в форме без государственной символики?
– Абсолютно никак.
– Кого назовете фаворитом помимо североамериканцев?
– Все команды в принципе равны. У чехов тоже хорошая сборная. Еще финны, шведы, ну и мы тоже.
– Чего ожидаете от матча со Словакией?
- Надеюсь, будем контролировать игру и забьем как можно больше голов, чтобы победить.
– Назовете с ходу хоть одного словака из нынешней команды?
– Видел здесь Томаша Сурови. (Игорь РАБИНЕР)
Первый матч на Играх россияне проведут 14 февраля против словаков.
Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Доктор_Хряк
Пипец. А ведь поколение ЕГЭ фурса ещё не выросло. То ли ещё будет )))
09:18
usuns
интересно, что то подобное можно было бы услышать от так ненавидимых нами пин_досов? они же такие тупые, такие бездуховные.... но стоя на пьедестале всегда рука приложена к сердцу и поют гимн! а наших наверное половина и текста не знает...
08:43
shur
Но все равно: РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ. Вперед, Россия!
08:28
Loden
Молодцы! Им без разницы. Хоть за водокачку готовы, хоть за за олимпийские бублики
08:25
terebun
До чего опустили страну - игрокам все равно - за кого и в чем... И эти люди являются спортсменами РОССИИИ ??? Наверняка такое мнение у многих ... Страна патриотов - одно в башке - потусоваться, а там как получится... Мутко - это и ваш результат работы.
08:25
kolos249
Играй голым, если всё равно.
08:15
Красно-белый Коммаяк
Вот их отношение к стране, к людям, к Родине!
07:41