Алексей Марченко: "Абсолютно не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики"

Защитник сборной России Алексей Марченко отметил, что тяжело выделить фаворитов хоккейного турнира Олимпиады-2018, поскольку все команды достаточно равны. Он также добавил, что его не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики.

– Пока не знаю, трудно ли будет против нас играть, – сказал Марченко. – Ведь турнир еще не начался.

– Беспокоит ли, что придется играть в форме без государственной символики?

– Абсолютно никак.

– Кого назовете фаворитом помимо североамериканцев?

– Все команды в принципе равны. У чехов тоже хорошая сборная. Еще финны, шведы, ну и мы тоже.

– Чего ожидаете от матча со Словакией?

- Надеюсь, будем контролировать игру и забьем как можно больше голов, чтобы победить.

– Назовете с ходу хоть одного словака из нынешней команды?

– Видел здесь Томаша Сурови. (Игорь РАБИНЕР)

Первый матч на Играх россияне проведут 14 февраля против словаков.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом.

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