07:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Алексей Марченко: "Абсолютно не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики"

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Защитник сборной России Алексей Марченко отметил, что тяжело выделить фаворитов хоккейного турнира Олимпиады-2018, поскольку все команды достаточно равны. Он также добавил, что его не беспокоит то, что придется играть в форме без государственной символики.

 
Илья КОВАЛЬЧУК (слева) сыграет на Олимпиаде, а Александр ОВЕЧКИН не приедет в Корею из-за решения НХЛ."Почему мы постоянно принижаем свои успехи?" Олимпиада без НХЛ - это все равно круто

– Пока не знаю, трудно ли будет против нас играть, – сказал Марченко. – Ведь турнир еще не начался.

– Беспокоит ли, что придется играть в форме без государственной символики?

– Абсолютно никак.

– Кого назовете фаворитом помимо североамериканцев?

– Все команды в принципе равны. У чехов тоже хорошая сборная. Еще финны, шведы, ну и мы тоже.

– Чего ожидаете от матча со Словакией?

- Надеюсь, будем контролировать игру и забьем как можно больше голов, чтобы победить.

– Назовете с ходу хоть одного словака из нынешней команды?

– Видел здесь Томаша Сурови. (Игорь РАБИНЕР)

Первый матч на Играх россияне проведут 14 февраля против словаков.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом.

Поддельный турнир. Олимпиада без НХЛ ничего не значит

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КОММЕНТАРИИ (8)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

Доктор_Хряк

Пипец. А ведь поколение ЕГЭ фурса ещё не выросло. То ли ещё будет )))

09:18

usuns

интересно, что то подобное можно было бы услышать от так ненавидимых нами пин_досов? они же такие тупые, такие бездуховные.... но стоя на пьедестале всегда рука приложена к сердцу и поют гимн! а наших наверное половина и текста не знает...

08:43

shur

Но все равно: РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ. Вперед, Россия!

08:28

Loden

Молодцы! Им без разницы. Хоть за водокачку готовы, хоть за за олимпийские бублики

08:25

terebun

До чего опустили страну - игрокам все равно - за кого и в чем... И эти люди являются спортсменами РОССИИИ ??? Наверняка такое мнение у многих ... Страна патриотов - одно в башке - потусоваться, а там как получится... Мутко - это и ваш результат работы.

08:25

kolos249

Играй голым, если всё равно.

08:15

Красно-белый Коммаяк

Вот их отношение к стране, к людям, к Родине!

07:41

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!