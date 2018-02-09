Алексей Чистяков: "Задача российских хоккеисток - выступить удачнее, чем в Сочи"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков отметил, что перед командой стоит задача выступить на Олимпиаде в Пхенчхане лучше, чем на Играх в Сочи. В 2014 году на олимпийском турнире россиянки стали шестыми, хотя МОК аннулировал результат в прошлом году.

– Будем говорить так, что наша главная задача – выступить удачнее, чем в Сочи, и задача эта ясна команде, – цитирует "Р-Спорт" Чистякова. – Хотелось бы, конечно, замахнуться на большее, чем мы имеем. Настроение в команде боевое, девчонки хорошо поработали, все готовы к борьбе. Сегодня сходим на церемонию открытия Олимпиады, но пойдут не все. Кто не совсем здоров, кто только после болезни – останутся дома.

Россиянки начнут турнир 11 февраля матчем против Канады.

– Канада значит Канада, это действующие олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира, – отметил Чистяков. – Это лидер женского мирового хоккея, с ними всегда интересно играть. Конечно, нам не хватает трех дисквалифицированных МОК девочек, не хватает квалифицированных кадров, тем не менее команда готова.