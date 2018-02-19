18:38 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Алексей Чистяков: "Забили бы в пустые ворота – был бы шанс зацепиться в игре с Канадой"

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Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что у его команды было не все хорошо со вбрасываниями в минувшей встрече. Специалист также добавил, что россиянки должны успеть восстановиться к игре за бронзовые медали против Финляндии.

– Долгое время в матче с Канадой держался приемлемый счет.

– Действительно. Жаль, что не забили в пустые ворота, тогда был бы шанс зацепиться.

– Почему потом вбрасывание перевели в среднюю зону?

– Некоторые действия были не совсем понятны. Вопросы остаются.

– Что случилось со вбрасываниями?

– Уделяем большое внимание этому элементу, но сегодня с ними было не все хорошо.

– Не слишком много сил оставили сегодня?

– У нас есть день на восстановление. Думаю, сил хватит.

– Что вам сказал Игорь Ларионов?

– "Молодцы" и поздравил с достойной игрой. (Юрий ГОЛЫШАК)

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результаты опроса
75017 чел.
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Верю, что в первой тройке
12.3%
Четвертое или пятое
10.8%
С шестого по десятое
36.5%
Вне топ-10, но это и не так важно
40.4%
8
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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hant64

Тренер - неадекват, больше добавить нечего.

23:41 19 февраля

КолобокКолобков

Абсурд на границе с маразмом...

23:09 19 февраля

Slim Taller

Четыре разгромных поражения с общим счётом 1:20. И сказки про какие-то мифические шансы.

20:32 19 февраля

Петрович50

Нечего на зеркало пенять...

20:29 19 февраля

POLTOS

Посмотрел первые два периода - разница в классе колоссальная. О каких шансах говорит этот человек, если наша мадам с двух метров умудрилась послать шайбу не в пустые ворота, а вдоль ворот в охреневшую от такого поворота событий канадскую воротчицу.

19:39 19 февраля

v.m.sem

шанс был только один,не пропустить больше 10 шайб и он самым непостижимым образом реализовался

19:02 19 февраля

Serenky25

А если бы у Канады не было вратаря вообще!!!

18:46 19 февраля

Lars Berger

Засудили наших...)

18:40 19 февраля

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