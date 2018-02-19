Алексей Чистяков: "Забили бы в пустые ворота – был бы шанс зацепиться в игре с Канадой"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что у его команды было не все хорошо со вбрасываниями в минувшей встрече. Специалист также добавил, что россиянки должны успеть восстановиться к игре за бронзовые медали против Финляндии.
– Долгое время в матче с Канадой держался приемлемый счет.
– Действительно. Жаль, что не забили в пустые ворота, тогда был бы шанс зацепиться.
– Почему потом вбрасывание перевели в среднюю зону?
– Некоторые действия были не совсем понятны. Вопросы остаются.
– Что случилось со вбрасываниями?
– Уделяем большое внимание этому элементу, но сегодня с ними было не все хорошо.
– Не слишком много сил оставили сегодня?
– У нас есть день на восстановление. Думаю, сил хватит.
– Что вам сказал Игорь Ларионов?
– "Молодцы" и поздравил с достойной игрой. (Юрий ГОЛЫШАК)
Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //
Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"
hant64
Тренер - неадекват, больше добавить нечего.
23:41 19 февраля
КолобокКолобков
Абсурд на границе с маразмом...
23:09 19 февраля
Slim Taller
Четыре разгромных поражения с общим счётом 1:20. И сказки про какие-то мифические шансы.
20:32 19 февраля
Петрович50
Нечего на зеркало пенять...
20:29 19 февраля
POLTOS
Посмотрел первые два периода - разница в классе колоссальная. О каких шансах говорит этот человек, если наша мадам с двух метров умудрилась послать шайбу не в пустые ворота, а вдоль ворот в охреневшую от такого поворота событий канадскую воротчицу.
19:39 19 февраля
v.m.sem
шанс был только один,не пропустить больше 10 шайб и он самым непостижимым образом реализовался
19:02 19 февраля
Serenky25
А если бы у Канады не было вратаря вообще!!!
18:46 19 февраля
Lars Berger
Засудили наших...)
18:40 19 февраля