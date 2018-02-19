Алексей Чистяков: "Забили бы в пустые ворота – был бы шанс зацепиться в игре с Канадой"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что у его команды было не все хорошо со вбрасываниями в минувшей встрече. Специалист также добавил, что россиянки должны успеть восстановиться к игре за бронзовые медали против Финляндии.

– Долгое время в матче с Канадой держался приемлемый счет.

– Действительно. Жаль, что не забили в пустые ворота, тогда был бы шанс зацепиться.

– Почему потом вбрасывание перевели в среднюю зону?

– Некоторые действия были не совсем понятны. Вопросы остаются.

– Что случилось со вбрасываниями?

– Уделяем большое внимание этому элементу, но сегодня с ними было не все хорошо.

– Не слишком много сил оставили сегодня?

– У нас есть день на восстановление. Думаю, сил хватит.

– Что вам сказал Игорь Ларионов?

– "Молодцы" и поздравил с достойной игрой. (Юрий ГОЛЫШАК)

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