Алексей Чистяков: "Слезы - женский удел"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков подвел итоги матча за бронзу Олимпиады с Финляндией (2:3). По его словам, россиянки оказали сопротивление финкам.
– Игра показала, что нам есть, над чем работать. – сказал Чистяков.
– Девочкам хочется плакать. А вам?
– Слезы – женский удел. Им есть, над чем плакать.
– Матч героический?
– Это когда выигрывают. Действительно оказали достойное сопротивление, но не хватило.
– Почему пропустили сразу после первого перерыва?
– Обидный гол был. Не хватило концентрации, защитник ошибся, крайний нападающий не доработал, что привело ко взятию ворот.
– Чему научила эта Олимпиада?
– Мы много раз просмотрим и проанализируем игры, проведем серьезную работу над ошибками.
– Девочки признали, что им совсем пересматривать этот матч не хочется.
– Хочется – не хочется. Это надо сделать. На ошибках учатся.
– Сильно подвели удаления?
– Был ряд ненужных штрафов, из-за которых мы и проиграли.
– Кто приятно удивил?
– Команда сражалась, кто-то действовал в свою силу, кто-то не доработал. Будем думать.
– Кому можете поставить пятерку за Олимпиаду?
– "Отлично" ставится, когда все без огрехов и достигнут желаемый результат.
– Достигнут лучший результат в истории. Это шаг вперед?
– Об это уже вам судить. Видно, что команда сражалась.
– Вы остаетесь в сборной?
– У меня контракт до конца сезона. Руководство примет решение.
– А вы хотите остаться?
– А вы как думаете?
– Наверное.
– Сами ответили на вопрос. (Юрий ГОЛЫШАК)
Lucanus
По мнению Раневской извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду. Уверен, если бы она дожила, то однозначно добавила бы к своему перечню несколько видов спорта в женском исполнении (тяжёлая атлетика, бокс, футбол...). И женский хоккей, разумеется.
14:59 21 февраля