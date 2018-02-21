Алексей Чистяков: "Слезы - женский удел"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков подвел итоги матча за бронзу Олимпиады с Финляндией (2:3). По его словам, россиянки оказали сопротивление финкам.

– Игра показала, что нам есть, над чем работать. – сказал Чистяков.

– Девочкам хочется плакать. А вам?

– Слезы – женский удел. Им есть, над чем плакать.

– Матч героический?

– Это когда выигрывают. Действительно оказали достойное сопротивление, но не хватило.

– Почему пропустили сразу после первого перерыва?

– Обидный гол был. Не хватило концентрации, защитник ошибся, крайний нападающий не доработал, что привело ко взятию ворот.

– Чему научила эта Олимпиада?

– Мы много раз просмотрим и проанализируем игры, проведем серьезную работу над ошибками.

– Девочки признали, что им совсем пересматривать этот матч не хочется.

– Хочется – не хочется. Это надо сделать. На ошибках учатся.

– Сильно подвели удаления?

– Был ряд ненужных штрафов, из-за которых мы и проиграли.

– Кто приятно удивил?

– Команда сражалась, кто-то действовал в свою силу, кто-то не доработал. Будем думать.

– Кому можете поставить пятерку за Олимпиаду?

– "Отлично" ставится, когда все без огрехов и достигнут желаемый результат.

– Достигнут лучший результат в истории. Это шаг вперед?

– Об это уже вам судить. Видно, что команда сражалась.

– Вы остаетесь в сборной?

– У меня контракт до конца сезона. Руководство примет решение.

– А вы хотите остаться?

– А вы как думаете?

– Наверное.

– Сами ответили на вопрос. (Юрий ГОЛЫШАК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018