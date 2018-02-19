18:28 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Алексей Чистяков: "Российские хоккеистки заслуживали более достойного результата в игре с Канадой"

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Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что его команда играла неплохо. Специалист также добавил, что россиянки заслуживали более достойного результата.

– Играли неплохо, – сказал Чистяков. – Единственное – не смогли забить. Считаю, наша команда заслуживала более достойного результата. На один гол мы наиграли.

– Морозову приберегли на матч за бронзу?

– Действительно Надежде дали отдохнуть и подойти в полной готовности к ключевой игре.

– Если держали в уме встречу с финками, как можно было выиграть этот?

– Кто вам сказал? Мы выходили биться и сражаться. Остальное вы сами додумываете.

После прошлой игры вы сказали, что, скорее всего, нас ждет бронзовый матч.

– Мы реально смотрели на вещи, но хотели оказать более достойное сопротивление. К сожалению, не смогли забить.

- Как оцениваете шансы с финками?

- В группе была одна игра, а за медали - совсем другая. (Юрий ГОЛЫШАК)

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75017 чел.
Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
Верю, что в первой тройке
12.3%
Четвертое или пятое
10.8%
С шестого по десятое
36.5%
Вне топ-10, но это и не так важно
40.4%
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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Есть мнение...

Женский хоккей - то ещё "зрелище". Гаже наверное только будет мужское синхронное плавание.)

20:23 19 февраля

Soulles

Mao11 А чего нормально канадки и американки уже много лет жрут мужские гормоны и гормоны роста и всё это под чутким руководством ВАДА, результат закономерен. 19:40===== Ааааааа,кругом враги )))

19:53 19 февраля

Mao11

А чего нормально канадки и американки уже много лет жрут мужские гормоны и гормоны роста и всё это под чутким руководством ВАДА, результат закономерен.

19:40 19 февраля

v.m.sem

если бы можно было,как в других видах,давать десятые,сотые баллов,то на 0,002 на играли...

18:40 19 февраля

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