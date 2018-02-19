Алексей Чистяков: "Российские хоккеистки заслуживали более достойного результата в игре с Канадой"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что его команда играла неплохо. Специалист также добавил, что россиянки заслуживали более достойного результата.
– Играли неплохо, – сказал Чистяков. – Единственное – не смогли забить. Считаю, наша команда заслуживала более достойного результата. На один гол мы наиграли.
– Морозову приберегли на матч за бронзу?
– Действительно Надежде дали отдохнуть и подойти в полной готовности к ключевой игре.
– Если держали в уме встречу с финками, как можно было выиграть этот?
– Кто вам сказал? Мы выходили биться и сражаться. Остальное вы сами додумываете.
– После прошлой игры вы сказали, что, скорее всего, нас ждет бронзовый матч.
– Мы реально смотрели на вещи, но хотели оказать более достойное сопротивление. К сожалению, не смогли забить.
- Как оцениваете шансы с финками?
- В группе была одна игра, а за медали - совсем другая. (Юрий ГОЛЫШАК)
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Есть мнение...
Женский хоккей - то ещё "зрелище". Гаже наверное только будет мужское синхронное плавание.)
20:23 19 февраля
Soulles
Mao11 А чего нормально канадки и американки уже много лет жрут мужские гормоны и гормоны роста и всё это под чутким руководством ВАДА, результат закономерен. 19:40===== Ааааааа,кругом враги )))
19:53 19 февраля
Mao11
А чего нормально канадки и американки уже много лет жрут мужские гормоны и гормоны роста и всё это под чутким руководством ВАДА, результат закономерен.
19:40 19 февраля
v.m.sem
если бы можно было,как в других видах,давать десятые,сотые баллов,то на 0,002 на играли...
18:40 19 февраля