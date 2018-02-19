Алексей Чистяков: "Российские хоккеистки заслуживали более достойного результата в игре с Канадой"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что его команда играла неплохо. Специалист также добавил, что россиянки заслуживали более достойного результата.

– Играли неплохо, – сказал Чистяков. – Единственное – не смогли забить. Считаю, наша команда заслуживала более достойного результата. На один гол мы наиграли.

– Морозову приберегли на матч за бронзу?

– Действительно Надежде дали отдохнуть и подойти в полной готовности к ключевой игре.

– Если держали в уме встречу с финками, как можно было выиграть этот?

– Кто вам сказал? Мы выходили биться и сражаться. Остальное вы сами додумываете.

– После прошлой игры вы сказали, что, скорее всего, нас ждет бронзовый матч.

– Мы реально смотрели на вещи, но хотели оказать более достойное сопротивление. К сожалению, не смогли забить.

- Как оцениваете шансы с финками?

- В группе была одна игра, а за медали - совсем другая. (Юрий ГОЛЫШАК)

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