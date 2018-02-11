Алексей Чистяков: "Россиянки хотят завоевать на Олимпиаде медали"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков отметил, что команда нацелена на завоевание медалей Олимпиады в Пхенчхане. Россиянки стартуют на турнире матчем с Канадой.

– Приятно слышать, что главный тренер сборной Канады отметила силу российской команды, но нам нужно подтвердить это своей игрой, – цитирует ТАСС Чистякова. – Да, у нас действительно есть мастеровитые хоккеистки, девчонки понимают, что приехали сюда не просто так – им хочется попасть в медали. У нас сейчас хорошая обстановка внутри коллектива – боевая и самая молодая команда турнира, которая хочет доказать, чего она стоит.

По ходу турнира возможны точечные изменения, хотя с составом мы уже определились – кто в каких сочетаниях играет. Первые два матча будут тяжелыми, думаю, еще что-то подшлифуем. Настраиваемся, все понимают, что легких игр не предвидится, здесь нет слабых команд, это Олимпиада.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018