Алексей Чистяков: "Поход на церемонию открытия Игр добавит российским хоккеисткам положительных эмоций"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков отметил, что его команда планирует пойти на церемонию открытия Олимпийских игр-2018. Специалист также добавил, что поход на мероприятие пойдет спортсменкам на пользу.
- Да, мы планируем пойти, - цитируют "РИА Новости" Чистякова. - Еще подумаем, но все-таки думаем пойти, – сказал Чистяков журналистам. – На подготовке это никак не отразится, потому что тренировки у нас в другое время. Многие девчонки впервые увидят церемонию, нам нужен заряд положительных эмоций. Он обязательно нужен.
Напомним, что церемония открытия состоится 9 февраля.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132105891.html
Drek
Вот если девушки перед носом Баха развернут флаг России, то можно будет их считать ЧЕМПИОНКАМИ и уважать пожизненно.
21:55
NapoliFC
Ну да, свистеть будут все и там и у телевизоров:)
21:21