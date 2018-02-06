20:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Алексей Чистяков: "Поход на церемонию открытия Игр добавит российским хоккеисткам положительных эмоций"

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков отметил, что его команда планирует пойти на церемонию открытия Олимпийских игр-2018. Специалист также добавил, что поход на мероприятие пойдет спортсменкам на пользу.

- Да, мы планируем пойти, - цитируют "РИА Новости" Чистякова. - Еще подумаем, но все-таки думаем пойти, – сказал Чистяков журналистам. – На подготовке это никак не отразится, потому что тренировки у нас в другое время. Многие девчонки впервые увидят церемонию, нам нужен заряд положительных эмоций. Он обязательно нужен.

Напомним, что церемония открытия состоится 9 февраля.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132105891.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Drek

Вот если девушки перед носом Баха развернут флаг России, то можно будет их считать ЧЕМПИОНКАМИ и уважать пожизненно.

21:55

NapoliFC

Ну да, свистеть будут все и там и у телевизоров:)

21:21