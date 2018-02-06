Алексей Чистяков: "Поход на церемонию открытия Игр добавит российским хоккеисткам положительных эмоций"

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков отметил, что его команда планирует пойти на церемонию открытия Олимпийских игр-2018. Специалист также добавил, что поход на мероприятие пойдет спортсменкам на пользу.

- Да, мы планируем пойти, - цитируют "РИА Новости" Чистякова. - Еще подумаем, но все-таки думаем пойти, – сказал Чистяков журналистам. – На подготовке это никак не отразится, потому что тренировки у нас в другое время. Многие девчонки впервые увидят церемонию, нам нужен заряд положительных эмоций. Он обязательно нужен.

Напомним, что церемония открытия состоится 9 февраля.