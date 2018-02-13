Алексей Чистяков: "Надеюсь, скоро родим гол"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков поделился впечатлениями от матча с американками (0:5) на хоккейном турнире Олимпиады-2018. Команда потерпела второе поражение кряду на Играх с разницей шайб 0:10.

– Допускаем ошибки, где-то не хватает концентрации, – отметил Чистяков. – У США мощная команда, которой было непросто противостоять. Сопротивлялись как могли, но американки продавили.

– По итогам двух матчей 0:10 – это удар?

– Не удар, хоть и много. Если проводить параллели с прошлыми годами, 0:10 мы проигрываем уже не в одной игре. Видно, что девчонки сражаются и прогрессируют.

– С нападением больше проблем, чем с обороной?

– И там хватает проблем. Полностью не справляемся с заданием, во втором периоде не хватает концентрации.

– Шесть секунд между второй и третьей шайбой стали решающими?

– Обидно, когда в течение одной минуты пропускаешь два гола. Поэтому и заменили вратаря, хотя к ней претензий нет. Надежда Морозова получила практику.

– Какие изменения перед финками?

– Больших – нет будет. Только точечная ротация, кого-то передернем. Сейчас узнаю у доктора состояние и готовность. Важно восстановить девчонок.

– Почему сегодня использовали четвертое звено?

– Основные соперники – европейские сборные. Сегодня играли в четыре звена, в три тяжеловато играть через день.

– Все ждут гола как первой любви. Увидим мы его?

– Надеюсь, мы его родим (смеется).

– Что случилось с Беляковой?

– Люда – молодец, доиграла матч. Надеюсь, обойдется легким испугом.

– Больше понравилась Канада и Америка?

– Равные соперники, обе играли в интересный хоккей. (Юрий ГОЛЫШАК)