Алексей Чистяков: "На уровне Олимпийских игр судейство должно быть сильнее"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что его команде надо исключить удаления в чужой зоне. Специалист также добавил что на уровне Игр судейство должно быть сильнее.
– Вызывает недоумение действия арбитров, когда лидера бьют по шее?
– Когда судьи работают вчетвером, они обязаны такое видеть.
– Как девочки реагируют на спорные эпизоды?
– Они и так были настроены. Конечно, должна быть справедливость.
– Судьи многое проморгали сегодня?
– Не хочется об этом говорить. На уровне Олимпийских игр судейство должно быть сильнее. Мы сами проиграли и не сетуем на судей. Винить их мы не вправе.
– Что нужно изменить?
– Мы еще раз ее разберем. Играли с финками весь сезон, и бывало, что побеждали их.
– Сосина сказала, что нужно меньше удаляться.
– Да, порой бывают удаления в чужой зоне. Это надо исключить. Три гола мы пропустили в меньшинстве – ключевой аспект. (Юрий ГОЛЫШАК)
Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //
Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"
Lars Berger
У нас отличный тренер. В судействе - разбирается. Это уже хорошо.
18:47 19 февраля