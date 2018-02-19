Алексей Чистяков: "На уровне Олимпийских игр судейство должно быть сильнее"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после полуфинала Олимпийских игр-2018 против Канады (0:5) отметил, что его команде надо исключить удаления в чужой зоне. Специалист также добавил что на уровне Игр судейство должно быть сильнее.

– Вызывает недоумение действия арбитров, когда лидера бьют по шее?

– Когда судьи работают вчетвером, они обязаны такое видеть.

– Как девочки реагируют на спорные эпизоды?

– Они и так были настроены. Конечно, должна быть справедливость.

– Судьи многое проморгали сегодня?

– Не хочется об этом говорить. На уровне Олимпийских игр судейство должно быть сильнее. Мы сами проиграли и не сетуем на судей. Винить их мы не вправе.

– Что нужно изменить?

– Мы еще раз ее разберем. Играли с финками весь сезон, и бывало, что побеждали их.

– Сосина сказала, что нужно меньше удаляться.

– Да, порой бывают удаления в чужой зоне. Это надо исключить. Три гола мы пропустили в меньшинстве – ключевой аспект. (Юрий ГОЛЫШАК)

Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //

Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"