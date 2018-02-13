Александр Овечкин: "Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что не смотрит Олимпийские игры-2018. Россиянин отметил, что, наверное, будет следить только за хоккейным турниром в Пхенчхане. Овечкин "поблагодарил" за это комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.

– Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Может быть, хоккей. Спасибо за это Бэттмену, – цитирует Овечкина в своем Твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, что лига в прошлом году приняла решение не делать паузу в календаре на время проведения Олимпиады и не отпустила игроков на Игры. Овечкин несколько раз обещал приехать в Пхенчхан в любом случае, однако в итоге признал: он не может этого сделать.