21:30 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Александр Овечкин: "Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену"

Александр ОВЕЧКИН. Фото USA TODAY Sports
Александр ОВЕЧКИН. Фото USA TODAY Sports
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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что не смотрит Олимпийские игры-2018. Россиянин отметил, что, наверное, будет следить только за хоккейным турниром в Пхенчхане. Овечкин "поблагодарил" за это комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.

– Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Может быть, хоккей. Спасибо за это Бэттмену, – цитирует Овечкина в своем Твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, что лига в прошлом году приняла решение не делать паузу в календаре на время проведения Олимпиады и не отпустила игроков на Игры. Овечкин несколько раз обещал приехать в Пхенчхан в любом случае, однако в итоге признал: он не может этого сделать.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:13

Четвертьзащитник

Позор Овечкину! (с) Симонов.

00:09

rusfed 2.0

Монетизируемый патриотизм

23:26 13 февраля

skua

Он же сказал что приедет в любом случае, нет? Или может Овечкин говорит спасибо Бетмену за то, что у него есть возможность зарабатывать по 10 миллионов в год, играть на заполненых аренах, жить в роскошных отелях и летать на крутых чартерах ?

23:06 13 февраля

Werewolf

Бэтман не только запретил ехать, но и телек отобрал? Почему из за него он смотреть даже не будет? Это против линии партии.

23:01 13 февраля

Thomas_Boy_

Мария Захарова сообщила, что лидер "Вашингтона" Александр Овечкин не смотрит Олимпийские Игры из-за Бэтмэна и марвеловских героев.

22:58 13 февраля

Сутра Бодуныч

Papa Dolphin,и Дэдпулу))

22:36 13 февраля

igogohruhru

НХЛ на олимпийских играх не нужен. Ушел в профессионалы - ушел из сборной.

22:28 13 февраля

sidnet78

А КТО ТО КРИЧАЛ-МНЕ ПЛЕВАТЬ НА НХЛ -Я БУДУ НА ОЛИМПИАДЕ

22:27 13 февраля

Papa Dolphin

СПАСИБО БЭТТМЕНУ....и Спайдермену

22:25 13 февраля

nailsh78

ну если жмоты из МОК даже на страховку денег не дают и вообще ничего не гарантируют - то накой НХЛ отпускать игроков ?! Даже НХЛ понятно все с МОК

22:20 13 февраля

elvis85

Очень жаль конечно что без сильнейших турнир, пусть мы бы далеко не фавориты были но все же шансы были бы на победу.

21:59 13 февраля

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