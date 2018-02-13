Александр Овечкин: "Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что не смотрит Олимпийские игры-2018. Россиянин отметил, что, наверное, будет следить только за хоккейным турниром в Пхенчхане. Овечкин "поблагодарил" за это комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.
– Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Может быть, хоккей. Спасибо за это Бэттмену, – цитирует Овечкина в своем Твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Напомним, что лига в прошлом году приняла решение не делать паузу в календаре на время проведения Олимпиады и не отпустила игроков на Игры. Овечкин несколько раз обещал приехать в Пхенчхан в любом случае, однако в итоге признал: он не может этого сделать.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:13
Четвертьзащитник
Позор Овечкину! (с) Симонов.
00:09
rusfed 2.0
Монетизируемый патриотизм
23:26 13 февраля
skua
Он же сказал что приедет в любом случае, нет? Или может Овечкин говорит спасибо Бетмену за то, что у него есть возможность зарабатывать по 10 миллионов в год, играть на заполненых аренах, жить в роскошных отелях и летать на крутых чартерах ?
23:06 13 февраля
Werewolf
Бэтман не только запретил ехать, но и телек отобрал? Почему из за него он смотреть даже не будет? Это против линии партии.
23:01 13 февраля
Thomas_Boy_
Мария Захарова сообщила, что лидер "Вашингтона" Александр Овечкин не смотрит Олимпийские Игры из-за Бэтмэна и марвеловских героев.
22:58 13 февраля
Сутра Бодуныч
Papa Dolphin,и Дэдпулу))
22:36 13 февраля
igogohruhru
НХЛ на олимпийских играх не нужен. Ушел в профессионалы - ушел из сборной.
22:28 13 февраля
sidnet78
А КТО ТО КРИЧАЛ-МНЕ ПЛЕВАТЬ НА НХЛ -Я БУДУ НА ОЛИМПИАДЕ
22:27 13 февраля
Papa Dolphin
СПАСИБО БЭТТМЕНУ....и Спайдермену
22:25 13 февраля
nailsh78
ну если жмоты из МОК даже на страховку денег не дают и вообще ничего не гарантируют - то накой НХЛ отпускать игроков ?! Даже НХЛ понятно все с МОК
22:20 13 февраля
elvis85
Очень жаль конечно что без сильнейших турнир, пусть мы бы далеко не фавориты были но все же шансы были бы на победу.
21:59 13 февраля