Александр Мостовой: "Россия выиграла бы у Словакии девять матчей из десяти"

Бывший полузащитник футбольной сборной подвел итоги матча Словакия – Россия (2:3) на олимпийском хоккейном турнире.
– Конечно, никто не думал, что наши проиграют, – заявил Мостовой. – Предполагал, что будет трудно. Начал смотреть при счете 2:0, и словаки сравняли. Конечно, сравнивать наши команды нельзя, и мы выиграем у них девять матчей из десяти. Без энхаэловцев уровень подравнялся, поэтому интересно было смотреть турнир с самого начала.
– С чем связываете неожиданное поражение?
– Словаки и словенцы понимают, кто против них играет, и стараются давить на максимум. У них это матчи жизни. Параллельно включил США со Словенией, где американцы вели с тем же счетом, хотя кроме двух фамилий никто у них не знал. Там было понапряженнее, и конце словенцы выдали отличный камбэк.
– Верите в золото в хоккее?
– Плей-офф покажет, ведь именно там все начинается. Часто мы проигрывали игры на вылет, одолев всех в группе. Все равно из группы выходят все четыре команды. После такого поражения будет интереснее смотреть хоккей. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча Словакия – Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь