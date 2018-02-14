Александр Мостовой: "Россия выиграла бы у Словакии девять матчей из десяти"

Бывший полузащитник футбольной сборной подвел итоги матча Словакия – Россия (2:3) на олимпийском хоккейном турнире.

– Конечно, никто не думал, что наши проиграют, – заявил Мостовой. – Предполагал, что будет трудно. Начал смотреть при счете 2:0, и словаки сравняли. Конечно, сравнивать наши команды нельзя, и мы выиграем у них девять матчей из десяти. Без энхаэловцев уровень подравнялся, поэтому интересно было смотреть турнир с самого начала.

– С чем связываете неожиданное поражение?

– Словаки и словенцы понимают, кто против них играет, и стараются давить на максимум. У них это матчи жизни. Параллельно включил США со Словенией, где американцы вели с тем же счетом, хотя кроме двух фамилий никто у них не знал. Там было понапряженнее, и конце словенцы выдали отличный камбэк.

– Верите в золото в хоккее?

– Плей-офф покажет, ведь именно там все начинается. Часто мы проигрывали игры на вылет, одолев всех в группе. Все равно из группы выходят все четыре команды. После такого поражения будет интереснее смотреть хоккей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Словакия – Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь