Александр Медведев: "Выражать свои чувства никто запретить не может - ни Паунд, ни кто-либо еще"

Член правления Федерации хоккея России Александр Медведев прокомментировал победу нашей команды в финальном матче Олимпийского турнира, в котором Россия обыграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали.

– Слышали, как жены хоккеистов пели гимн России?

– Я регламент не хочу нарушать, надеюсь, нам флаг еще вернут. По крайней мере, на самолете наши фланги будут. Так же как сегодня на трибунах были – и болельщики пели гимн. Выражать свои чувства – никто запретить не может, ни Паунд, ни кто-либо еще.

– Германия все эти годы не играет в Евротуре.

– Международная федерация хоккея должны задуматься, что у нас есть такие сильные команды. Опыт же у нас был, когда Корея и Канада играли в Москве. Была старая идея сделать чемпионат Европы, который по накалу и по значимости был бы сопоставим с чемпионатом мира. Жалкие оправдания канадцев – что наша десятая команда проиграла первой команде Германии – это уже от недовольства, это их проблемы. Если вы не в состоянии привести лучшую команду, это ваши проблемы.

– А что будет с КХЛ теперь? Критикуют же, что сборная собрана из двух клубов – СКА и ЦСКА.

– Эти команды строились не один день. Нельзя проводить параллели с советским прошлым, когда по разнарядкам собирали игроков. Посмотрите, сколько тот же СКА шел к победе в Кубке Гагарина, – семь лет! Системная работа, которая включает в себя детские школы, молодежный хоккей, команды высшей лиги, выстроена в вертикаль на Северо-Западе. И она начинает давать плоды – ребята играют и в системе СКА, и в системе "Витязя", и в системе "Динамо" Санкт-Петербург. То, что делает "Авангард" и "Локомотив", – этому процессу главное не помешать. Чтобы продолжалось дальше – чем больше конкуренции, тем будем больше игроков. Поэтому нужно не сокращать команды, а нужно больше хороших хоккеистов готовить.

– Мы видели финал Россия – Германия в хоккее, и это было сложно представить. Можете представить себе такой финал на ЧМ по футболу?

– Конечно, это была бы мечта, они сбываются, но иногда в странной форме. (Игорь РАБИНЕР)