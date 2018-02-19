Александр Медведев: "У победы всегда тысяча отцов, это только у поражений нет матерей"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что на Олимпиаде все встречи носят эмоциональный характер. По его словам, это проблема США и Канады, что они не смогли прислать лучших хоккеистов на Игры-2018.
– Вам интересно смотреть эту Олимпиады, учитывая уровень команд?
– Эти рассказы о плохом уровне… Олимпиада есть Олимпиада. Вы посмотрите, как эмоционально проходят матчи, какие голы забивают, какие спасения делают вратари. А если США и Канада не нашли возможности прислать лучших хоккеистов, то это их проблема.
– После 3:7 от Канады в 2010-м Вячеслав Быков предложил установить тренерскому штабу гильотину на Красной площади. Что нужно установить Олегу Знароку, если сборная не выиграет эту Олимпиаду?
– Давайте сначала выиграем следующий матч. У победы всегда тысяча отцов, это только у поражений нет матерей. Поэтому давайте болеть за наших ребят!
– Обязана ли сборная России при таких раскладах выиграть на Играх?
– Главное – показать хорошую игру, а результат придет.
– После историй о допинге и о том, как отбирали медали Сочи-2014, у вас не было опасений, что доберутся и до хоккеистов?
– Мы потеряли пять кандидатов в сборную. Мне казалось, что претензий нет, но оказалось, что появились какие-то причины, чтобы не приглашать. Приравняли Олимпиаду к вечеринке: кого хочу, того зову. Обвинений же нет, доказательств никаких! Я видел, как ребята плакали в раздевалке, когда их не пригласили.
– Кто именно?
– Белов, Плотников – они очень хотели играть и были готовы. Береглазов специально приехал из НХЛ, чтобы играть. А с ним не было ни одного случая по допингу. Думаю, время расставит все точки над "I". (Игорь РАБИНЕР)
- Вячеслав Быков
- Александр Медведев (руководитель)
- Антон Белов (хоккей)
- Сергей Плотников
- Алексей Береглазов
Bask71
Это точно.
22:12 19 февраля
Lars Berger
Нормальный уровень, чего тень на плетень наводить. Это МОКу должно быть стыдно, что коммерческая лига не откликнулась на их "приглашение"...)
21:00 19 февраля
Есть мнение...
Не только США и Канада, но и остальные сборные недосчитались лучших игроков из НХЛ. А уровень хоккея на этой Олимпиаде наихудший за последние 20 лет. Честное слово, турнир третьего сорта, не цепляет вообще никак.
20:32 19 февраля