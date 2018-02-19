20:15 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Александр Медведев: "У победы всегда тысяча отцов, это только у поражений нет матерей"

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Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что на Олимпиаде все встречи носят эмоциональный характер. По его словам, это проблема США и Канады, что они не смогли прислать лучших хоккеистов на Игры-2018.

 
Антон БЕЛОВ.Александр Медведев: "Белов и Плотников плакали в раздевалке, когда их не пустили на Олимпиаду"

– Вам интересно смотреть эту Олимпиады, учитывая уровень команд?

– Эти рассказы о плохом уровне… Олимпиада есть Олимпиада. Вы посмотрите, как эмоционально проходят матчи, какие голы забивают, какие спасения делают вратари. А если США и Канада не нашли возможности прислать лучших хоккеистов, то это их проблема.

– После 3:7 от Канады в 2010-м Вячеслав Быков предложил установить тренерскому штабу гильотину на Красной площади. Что нужно установить Олегу Знароку, если сборная не выиграет эту Олимпиаду?

– Давайте сначала выиграем следующий матч. У победы всегда тысяча отцов, это только у поражений нет матерей. Поэтому давайте болеть за наших ребят!

– Обязана ли сборная России при таких раскладах выиграть на Играх?

– Главное – показать хорошую игру, а результат придет.

– После историй о допинге и о том, как отбирали медали Сочи-2014, у вас не было опасений, что доберутся и до хоккеистов?

– Мы потеряли пять кандидатов в сборную. Мне казалось, что претензий нет, но оказалось, что появились какие-то причины, чтобы не приглашать. Приравняли Олимпиаду к вечеринке: кого хочу, того зову. Обвинений же нет, доказательств никаких! Я видел, как ребята плакали в раздевалке, когда их не пригласили.

– Кто именно?

– БеловПлотников – они очень хотели играть и были готовы. Береглазов специально приехал из НХЛ, чтобы играть. А с ним не было ни одного случая по допингу. Думаю, время расставит все точки над "I". (Игорь РАБИНЕР)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Bask71

Это точно.

22:12 19 февраля

Lars Berger

Нормальный уровень, чего тень на плетень наводить. Это МОКу должно быть стыдно, что коммерческая лига не откликнулась на их "приглашение"...)

21:00 19 февраля

Есть мнение...

Не только США и Канада, но и остальные сборные недосчитались лучших игроков из НХЛ. А уровень хоккея на этой Олимпиаде наихудший за последние 20 лет. Честное слово, турнир третьего сорта, не цепляет вообще никак.

20:32 19 февраля

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