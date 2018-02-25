Александр Кожевников: "Лучшим игроком Олимпиады назвал бы Ковальчука или Дацюка"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги Олимпийского турнира. По мнению хоккеиста, в финале России помешала скорее собственная нервозность, чем высококлассная игра Германии (4:3 ОТ).

– Да, был нервный матч. – начал Кожевников. – Наших душила ответственность немного. Но молодцы! Выстояли и добились желанной победы для нашего народа.

– Илью Ковальчука признали лучшим игроком всего хоккейного турнира. Согласны с выбором?

– Почему нет? Он старался, в некоторых матчах был лидером и забивал. Ничего удивительного. Судья молодец. Но в финале здорово сыграло звено, на которое и была надежда. Которое весь турнир все команды держало в напряжении – Гусев, Дацюк и Капризов.

– Какую кандидатуру выдвинули бы сами на звание лучшего игрока Игр?

– Тоже бы назвал Илью (Ковальчука, – прим. "СЭ"). Или Дацюка.

– По вашему мнению, с чем связана такая высококлассная игра немцев в финале?

– Больше помешала наша нервозность. Ответственность на нас давила очень здорово. Поэтому и получилась такая сумбурная игра. Было видно, что мы сильнее немцев. Счет говорит сам за себя. Каким бы он ни был. Все же забудут, какой был матч. Будем помнить только то, что это была победа. Это самое главное. (Ярослав СУСОВ)