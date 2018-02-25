10:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Александр Кожевников: "Лучшим игроком Олимпиады назвал бы Ковальчука или Дацюка"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Упёртый русский

Смешной такой...

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