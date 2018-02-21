15:54 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Александр Кожевников: "Чехи всегда нам вставляли палки в колеса"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" поделился мнением о будущем сопернике сборной России по полуфиналу Олимпийских игр-2018Чехии.

– Можно ли уже вешать нам медали? Не хотелось бы, чтобы это были какие-то медали, - сказал Кожевников. - А чехи на всех турнирах, где с нами играли, были непростым соперником, вставляли нам палки в колеса. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в среду, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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BRUNO

Вставим, Саш-не волнуйся)))

23:45 21 февраля

PitersS

Наверное имеется в виду Чехословакия?-Так она не палки вставляла, а решала свои турнирные задачи. Палки вставляют те, кто сами из себя ничего не значат, но в отдельных матчах могут выстрелить..

20:42 21 февраля

h5smgheffqkshh

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

19:48 21 февраля

Снежик

Что значит вставляли палки в колеса? Боролись и не сдавались заранее что ли? Это и есть принцип спорта - бороться.

19:17 21 февраля

Dominator777

Полуфинал 23 февраля - в праздник. Если ОАР проиграют, то не следует им возвращаться на историческую родину.

17:36 21 февраля

Москва1966

Надеюсь, вставят чехи палки оаровцам не только в колеса.

17:02 21 февраля

Igrok Igorek

Вот это называется - на всякий случай перебздел!

16:42 21 февраля

sawrtre

Ну так теперь нам надо им вставить,и не в колёса......

16:15 21 февраля

Lars Berger

Гениально) (он ведь предупреждал; ничего не теряет при любом исходе полуфинала)...)

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