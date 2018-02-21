Александр Кожевников: "Чехи всегда нам вставляли палки в колеса"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" поделился мнением о будущем сопернике сборной России по полуфиналу Олимпийских игр-2018 – Чехии.
– Можно ли уже вешать нам медали? Не хотелось бы, чтобы это были какие-то медали, - сказал Кожевников. - А чехи на всех турнирах, где с нами играли, были непростым соперником, вставляли нам палки в колеса. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что в среду, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Александр Кожевников (хоккей)
BRUNO
Вставим, Саш-не волнуйся)))
23:45 21 февраля
PitersS
Наверное имеется в виду Чехословакия?-Так она не палки вставляла, а решала свои турнирные задачи. Палки вставляют те, кто сами из себя ничего не значат, но в отдельных матчах могут выстрелить..
20:42 21 февраля
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
19:48 21 февраля
Снежик
Что значит вставляли палки в колеса? Боролись и не сдавались заранее что ли? Это и есть принцип спорта - бороться.
19:17 21 февраля
Dominator777
Полуфинал 23 февраля - в праздник. Если ОАР проиграют, то не следует им возвращаться на историческую родину.
17:36 21 февраля
Москва1966
Надеюсь, вставят чехи палки оаровцам не только в колеса.
17:02 21 февраля
Igrok Igorek
Вот это называется - на всякий случай перебздел!
16:42 21 февраля
sawrtre
Ну так теперь нам надо им вставить,и не в колёса......
16:15 21 февраля
Lars Berger
Гениально) (он ведь предупреждал; ничего не теряет при любом исходе полуфинала)...)
16:00 21 февраля