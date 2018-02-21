Александр Кожевников: "Чехи всегда нам вставляли палки в колеса"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" поделился мнением о будущем сопернике сборной России по полуфиналу Олимпийских игр-2018 – Чехии.

– Можно ли уже вешать нам медали? Не хотелось бы, чтобы это были какие-то медали, - сказал Кожевников. - А чехи на всех турнирах, где с нами играли, были непростым соперником, вставляли нам палки в колеса. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в среду, 21 февраля, Россия разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. В полуфинале россияне сыграют с Чехией. Встреча состоится 23 февраля. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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