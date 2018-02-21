15:06 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Александр Кожевников: "А что Фазель англичан не предложил в КХЛ добавить?"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" прокомментировал предложение президента ИИХФ Рене Фазеля добавить в КХЛ корейскую команду.

– Корейцы в КХЛ? Лучше бы Фазель что-то другое посоветовал. Еще бы он английскую команду в КХЛ предложил включить. (Игорь ЕРОНКО)

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В эфире - Кожевников. ВидеоLive "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kanidzha

И команду из Бразилии))))) где в лесу много диких обезьян))))))

15:35 21 февраля

King's Bounty RND

Китайцев же добавили !

15:16 21 февраля

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