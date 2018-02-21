Александр Кожевников: "А что Фазель англичан не предложил в КХЛ добавить?"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" прокомментировал предложение президента ИИХФ Рене Фазеля добавить в КХЛ корейскую команду.
– Корейцы в КХЛ? Лучше бы Фазель что-то другое посоветовал. Еще бы он английскую команду в КХЛ предложил включить. (Игорь ЕРОНКО)
Александр Кожевников: "Кубок мира – это коммерческий турнир, а Олимпиада – символ"
В эфире - Кожевников. ВидеоLive "СЭ"
Kanidzha
И команду из Бразилии))))) где в лесу много диких обезьян))))))
15:35 21 февраля
King's Bounty RND
Китайцев же добавили !
15:16 21 февраля