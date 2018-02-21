Александр Кожевников: "А что Фазель англичан не предложил в КХЛ добавить?"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в эфире на Ютуб-канале "СЭ" прокомментировал предложение президента ИИХФ Рене Фазеля добавить в КХЛ корейскую команду.

– Корейцы в КХЛ? Лучше бы Фазель что-то другое посоветовал. Еще бы он английскую команду в КХЛ предложил включить. (Игорь ЕРОНКО)

Александр Кожевников: "Кубок мира – это коммерческий турнир, а Олимпиада – символ"

В эфире - Кожевников. ВидеоLive "СЭ"