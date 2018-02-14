Александр Гуськов: "Обидный проигрыш. Никто не думал, что первая игра сложится так"

Экс-защитник сборной России Александр Гуськов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что соперник здорово действовали в обороне и на контратаках.
– Обидный проигрыш. Никто не думал, что первая игра сложится так, – сказал Гуськов по телефону. – Забили быстрые шайбы, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Не скажу, что бросили играть, но пропустили одну контратаку и пропустили гол, тем самым дали сопернику сделать "глоток воздуха" – и они поверили в себя. Еще одна контратака, рикошет и счет стал равным, а дальше словаки свернулись в оборону и отыграли очень здорово на контратаках.
В таких матчах многое решает большинство. Мы сегодня не забили, а словаки свою возможность использовали. Обидные два удаления подряд, тем более за выброс шайбы, когда ситуация не требовала спасения ворот. Просто неосторожность. После этого соперник приложил максимум усилий и самоотверженности, чтобы не дать российским игрокам создать что-то в атаке.
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180214/1132585736.html
V0VaN
Обидные два удаления подряд, тем более за выброс шайбы, когда ситуация не требовала спасения ворот... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Рик Нэш знает что такое "обидные удаления"... квебек... но там была разница в правилах ИИХФ и НХЛ.... а тут... голимое распистяйство(((
21:45 14 февраля
Tribunal Z
Наши забыли как надо рвать и грызть зубами, а не академиков из себя изображать
20:44 14 февраля