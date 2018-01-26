Все 22 российских фристайлиста допущены до участия в Олимпиаде

22 российских фристайлиста допущены до участия в Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось, что ни у одного из кандидатов в сборную России по фристайлу не возникло проблем с допуском.

Полностью список выглядит следующим образом: Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем оказались многие звездные участники Сочи-2014, а также те, кто не выступал на домашних Играх – в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду