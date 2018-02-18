Вестер стал лучшим во второй попытке квалификации в слоупстайле

Швед Оскар Вестер победил во втором раунде квалификации в соревнованиях по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Пхенчхане.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Слоупстайл
Квалификация 2
1. Оскар Вестер (Швеция) - 95.40
2. Андри Раджетли (Швейцария) - 95.00
3. Алекс Болью-Маршан (Канада) - 94.20
4. Ойстейн Бротен (Норвегия) - 93.80
5. Николас Геппер (США) - 92.80
6. Тель Арль (Канада) - 91.20
7. Гас Кенуорти (США) - 90.80
8. Джеймс Вудс (Великобритания) - 90.20
9. Элиас Амбюль (Швейцария) - 89.60
10. Фердинанд Даль (Норвегия) - 89.00
11. Эван Макирен (Канада) - 87.80
12. Йонас Хунцикер (Швейцария) - 85.80