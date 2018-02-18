Вестер стал лучшим во второй попытке квалификации в слоупстайле

Швед Оскар Вестер победил во втором раунде квалификации в соревнованиях по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Пхенчхане.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Квалификация 2

1. Оскар Вестер (Швеция) - 95.40

2. Андри Раджетли (Швейцария) - 95.00

3. Алекс Болью-Маршан (Канада) - 94.20

4. Ойстейн Бротен (Норвегия) - 93.80

5. Николас Геппер (США) - 92.80

6. Тель Арль (Канада) - 91.20

7. Гас Кенуорти (США) - 90.80

8. Джеймс Вудс (Великобритания) - 90.20

9. Элиас Амбюль (Швейцария) - 89.60

10. Фердинанд Даль (Норвегия) - 89.00

11. Эван Макирен (Канада) - 87.80

12. Йонас Хунцикер (Швейцария) - 85.80