13:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Весь тренерский штаб российских фристайлистов поедет на Олимпиаду-2018


Главный тренер сборной России Александр Долгов рассказал о том, что весь тренерский штаб российской команды по фристайлу поедет на Олимпийские игры-2018.

- Всех специалистов допустили к поездке на Олимпийские игры, - цитирует "Р-Спорт" Долгова. - 26 специалистов команды допущены.

Ранее стало известно, что в состав российской команды по фристайлу вошло 22 спортсмена. Всего же на Игры-2018 допущены 169 спортсменов. 27 января Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал этот список.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_freestyle/20180129/1131748954.html

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