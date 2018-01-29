Весь тренерский штаб российских фристайлистов поедет на Олимпиаду-2018

Главный тренер сборной России Александр Долгов рассказал о том, что весь тренерский штаб российской команды по фристайлу поедет на Олимпийские игры-2018.

- Всех специалистов допустили к поездке на Олимпийские игры, - цитирует "Р-Спорт" Долгова. - 26 специалистов команды допущены.

Ранее стало известно, что в состав российской команды по фристайлу вошло 22 спортсмена. Всего же на Игры-2018 допущены 169 спортсменов. 27 января Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал этот список.

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