Украинский фристайлист Абраменко заявил, что не ожидал от себя золотой медали Олимпиады-2018

Украинский фристайлист Александр Абраменко отметил, что счастлив быть олимпийским чемпионом. Напомним, что спортсмен завоевал золото Олимпийских играх-2018 в акробатике.

– Это лучший день в моей жизни – вчера, когда я победил на Олимпиаде, и сегодня, когда мне отдали мое заслуженное золото, – цитируют "РИА Новости" Абраменко. – Медаль тяжелая! Да вообще все награды тяжелые, потому что они достаются тяжелым трудом. Так же как и Хрустальный глобус, который я выиграл в 2016 году. Я такого не ожидал от себя тогда. И этой медали я тоже не ждал. Я таких тяжелых медалей еще не держал.

Когда я вчера победил, я уже понимал, что никуда не надо вставать на следующий день рано утром, прыгать не надо, переживать не надо. Все позади. Остались только приятные ощущения, получил медаль. Я в восторге, я счастлив!

Напомним, что бронзу в акробатике завоевал россиянин Илья Буров.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018