Тренер Бурова: "Илья трудяга, ему все достается через упорство, руки, пот"

Александр Понгильский, тренер фристайлиста Ильи Бурова, отметил, что спортсмен заслужил бронзовую медаль Олимпиады-2018 своим трудом. Россиянин сегодня выиграл награду в акробатике.

- Илья трудяга, ему все дается через упорство, руки, пот, - приводит ТАСС слова Понгильского. - Он из спортивной семьи, спортом занимался его отец. Брат Ильи, Максим, тоже фристайлист олимпийской сборной, в этом году он выиграл общий зачет Кубка мира.

Восемь месяцев он восстанавливался после травмы, была операция крестообразных связок. Я не торопил, ждал, когда он восстановится, чтобы приступить к тренировкам.