Таталина - седьмая после первого заезда

В Пхенчхане состоялся первый финальный заезд женщин в слоупстайле в рамках Олимпиады-2018. Первые два места заняли швейцарки Матильда Гремо и Сара Хеффлин, а замкнула тройку Юки Цубота из Канады.

Россиянка Анастасия Таталина стала седьмой, набравшая 29,4 балла.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Слоупстайл

Финал 1

1. Матильда Гремо (Швейцария) - 88,00

2. Сара Хеффлин (Швейцария) - 83,80

3. Юки Цубота (Канада) - 74,40

4. Изабель Аткин (Великобритания) - 68,40

5. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) - 61,40

6. Йенни Ле Бурманссон (Швеция) - 42,00

7. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 29,40