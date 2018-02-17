Таталина - седьмая после первого заезда

В Пхенчхане состоялся первый финальный заезд женщин в слоупстайле в рамках Олимпиады-2018. Первые два места заняли швейцарки Матильда Гремо и Сара Хеффлин, а замкнула тройку Юки Цубота из Канады.
Россиянка Анастасия Таталина стала седьмой, набравшая 29,4 балла.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Слоупстайл
Финал 1
1. Матильда Гремо (Швейцария) - 88,00
2. Сара Хеффлин (Швейцария) - 83,80
3. Юки Цубота (Канада) - 74,40
4. Изабель Аткин (Великобритания) - 68,40
5. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) - 61,40
6. Йенни Ле Бурманссон (Швеция) - 42,00
7. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 29,40