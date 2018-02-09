Смышляев стал вторым в первой квалификации в могуле на Играх-2018

Россиянин Александр Смышляев стал вторым в первой квалификации мужских соревнований в могуле на Олимпийских играх-2018. Первое место занял канадец Майкл Кингсбери, а замкнул тройку лучших Дмитрий Рейхерд, представляющий Казахстан.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Могул

Квалификация 1

1. Майкл Кингсбери (Канада) - 86,07

2. Александр СМЫШЛЯЕВ (Россия) - 83,93

3. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) - 81,23

4. Трой Мерфи (США) - 80,95

5. Икума Хорисима (Япония) - 80,35

6. Даити Хара (Япония) - 80,01

7. Павел Колмаков (Казахстан) - 79,98

8. Филипп Маркис (Канада) - 77,77

9. Мэтт Грэм (Австралия) - 77,28

10. Саша Теохарис (Франция) - 76,55