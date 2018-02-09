Смышляев стал вторым в первой квалификации в могуле на Играх-2018

Россиянин Александр Смышляев стал вторым в первой квалификации мужских соревнований в могуле на Олимпийских играх-2018. Первое место занял канадец Майкл Кингсбери, а замкнул тройку лучших Дмитрий Рейхерд, представляющий Казахстан.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Могул
Квалификация 1
1. Майкл Кингсбери (Канада) - 86,07
2. Александр СМЫШЛЯЕВ (Россия) - 83,93
3. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) - 81,23
4. Трой Мерфи (США) - 80,95
5. Икума Хорисима (Япония) - 80,35
6. Даити Хара (Япония) - 80,01
7. Павел Колмаков (Казахстан) - 79,98
8. Филипп Маркис (Канада) - 77,77
9. Мэтт Грэм (Австралия) - 77,28
10. Саша Теохарис (Франция) - 76,55