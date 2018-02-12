Смышляев потерял шансы на медаль Олимпиады в могуле

Россиянин Александр Смышляев показал 15-й результат в первой попытке финала и не сможет побороться за медали Олимпиады в Пхенчхане. Во второй финал выходят первые 12 спортсменов.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Могул

Финал 1

1. Се Эндо (Япония) - 82,72

2. Мэтт Грэм (Австралия) - 81,39

3. Даити Хара (Япония) - 81,29

4. Майкл Кингсбери (Канада) - 81,27

5. Кейси Андринга (США) - 80,73

6. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) - 79,77

15. Александр СМЫШЛЯЕВ (Россия) - 74,57

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Медальный зачет Олимпиады-2018