Смышляев потерял шансы на медаль Олимпиады в могуле

Россиянин Александр Смышляев показал 15-й результат в первой попытке финала и не сможет побороться за медали Олимпиады в Пхенчхане. Во второй финал выходят первые 12 спортсменов.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Могул
Финал 1
1. Се Эндо (Япония) - 82,72
2. Мэтт Грэм (Австралия) - 81,39
3. Даити Хара (Япония) - 81,29
4. Майкл Кингсбери (Канада) - 81,27
5. Кейси Андринга (США) - 80,73
6. Дмитрий Рейхерд (Казахстан) - 79,77
15. Александр СМЫШЛЯЕВ (Россия) - 74,57
12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
gydravlic
Всех порвали.
15:59 12 февраля
Dominator777
Он потерял шансы не на олимпийском шабаше, а ранее - когда принял решение поехать туда.
15:54 12 февраля