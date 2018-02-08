10:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Смышляев опоздал на олимпийскую тренировку из-за неожиданного прихода допинг-офицеров к нему в номер

2

Начальник сборных команд России по фристайлу Елена Ворона, комментируя приход допинг-офицеров к Александру Смышляеву, подчеркнула, что ей понятен этот визит. В то же время он добавила, что спортсмен все равно смог выполнить намеченный план на тренировку

 
Крейг РИДИ.Руководство ВАДА примет решение CAS и в отставку не собирается

– Саша опоздал на тренировку полтора часа, – сказала Ворона. – Мы понимаем, почему наших спортсменов так проверяют. Хотя готовым к этому быть нельзя.

– Полуторачасовое опоздание критично?

– Сейчас это все на нервах, но ничего страшного не произошло. Не переживайте (смеется). Пока это первые тренировки, поэтому ничего не произошло. Саша полностью провел тренировку и продолжает дальше готовиться.

Ранее сам Смышляев заявил, что допинг-офицеры пришли к нему прям перед началом тренировки. Позднее у него взяли на анализ мочу и кровь. (Андрей СИЗЯКИН)

Опрос

Как думаете, чью сторону примет CAS?
голосовать
2
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Вообще надо было послать эту олимпиаду с моком, и провести альтернативу! Думаю многие страны приехали бы к нам! А эти 3,14 дагоги Сосали бы у друг-друга или у Родчен

11:21

Весёлый©

"На измене, или нежданные встречи ОАР и офицеров". 18+

11:04