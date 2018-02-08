Смышляев опоздал на олимпийскую тренировку из-за неожиданного прихода допинг-офицеров к нему в номер

Начальник сборных команд России по фристайлу Елена Ворона, комментируя приход допинг-офицеров к Александру Смышляеву, подчеркнула, что ей понятен этот визит. В то же время он добавила, что спортсмен все равно смог выполнить намеченный план на тренировку

– Саша опоздал на тренировку полтора часа, – сказала Ворона. – Мы понимаем, почему наших спортсменов так проверяют. Хотя готовым к этому быть нельзя.

– Полуторачасовое опоздание критично?

– Сейчас это все на нервах, но ничего страшного не произошло. Не переживайте (смеется). Пока это первые тренировки, поэтому ничего не произошло. Саша полностью провел тренировку и продолжает дальше готовиться.

Ранее сам Смышляев заявил, что допинг-офицеры пришли к нему прям перед началом тренировки. Позднее у него взяли на анализ мочу и кровь. (Андрей СИЗЯКИН)