Шон Уайт готов исполнить сложнейший трюк на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе Шон Уайт готов завоевать третье золото Олимпиады-2018​ при помощи сложнейшего трюка. 31-летний американец готов исполнить back-to-back 1440, впервые продемонстрированный японцем Аюму Хирано в январе 2018 года.

– Уверен, что вы еще не видели мой лучший прокат, – приводит Denver Post слова Уайта. – Back-to-back 1440 – это не просто один крутой трюк – тут важно все: от начала до конца. Признаюсь, что я отшлифовал этот трюк к Олимпиаде. Пришло время показать мой лучший прокат.