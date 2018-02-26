Сергей Ридзик: "Наши русские футболисты недостойны таких зарплат, как они получают"

Российский фристайлист Сергей Ридзик, который завоевал бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане в ски-кроссе, рассказал о своей нелюбви к футболу и хоккею. По его словам, большие деньги портят человека.
– Правда, что вы не любите футбол и хоккей?
– Правда, особенно футбол. Не считаю, что наши русские футболисты достойны таких зарплат, как они получают. Из них сделали звезд, а на самом деле, люди ни хрена не добились. Вот хоккеисты – добились, базару нет! А в футболе, даже детском, получается так: есть деньги – сидишь в запасных, еще больше денег – выходишь на поле. Это уже коммерция, а не спорт. Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал. Если кто-то получает миллионы – да пожалуйста. Большие деньги портят человека.
– Что-то из профессии сварщика сейчас используете в жизни?
– Нет такого желания. Хотя сварочный аппарат дома есть, может, что-то и поварю еще. Учился я на полном серьезе, никаких экзаменов не покупал.
– В одном из интервью вы сказали, что берете свое в спорте не талантом, а пахотой. Что такое талант применительно к ски-кроссу?
– Когда есть талант, человеку дается все легко. Во фристайле талант – это, наверное, особое чувство себя в трассе. Когда ты четко понимаешь, что нужно делать, в зависимости от скорости и позиции. Умеешь мыслить трезво, а не так, что мозги выключил и попер вперед. У нас в каждом заезде целая стратегия: не бывает двух одинаковых ситуаций, все в динамике, и постоянно нужно думать и искать варианты. Этим мне ски-кросс и нравится. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
исперов22081973
ЗЗ+ Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал.// Да-да, заметно :)) Чуть засветился в первый (и возможно, последний) раз и сразу же бомбануло. На футболистов ходит вон по 20 (Мск, Краснодар) -50 (Питер) тыщ, а сколько человек в штуках смотрит твой фристайл? Не ОИ, а чемпионат России по фристайлу. Вот и всё объяснение разнице в зп.////Ридзик был одним из фаворитов и если бы не падение мог выиграть.Про кривоногих он правильно сказал.Не за что им платить такие деньги.Сравни зарплату игроков на западе при их игре,посещаемости,стоимости билетов,продажи атрибутики,заработанных денег в турнирах и средней зарплаты населения и наших тупых футболистов,которые играть не умеют.Посещения мало,игра слабая,в турнирах почти ничего не зарабатывают, атрибутики продается мало и разброс со средней зарплатой населения огромный.Мертвые они наши кривоногие
22:31 26 февраля
эд.гар
SS 1525 Sergey. Один из лучших игроков СССР , нападающий Динамо К. Игорь Беланов получал 600 рублей (кстати, был обладателем золотого мяча) , а заштатные футболисты получали 300-350р. Правда были определенные льготы- машина (отечественного производства) , квартира ( не лучше , чем у других) или отдых на Черном море. Лечились все в Институте травмотологии в Москве. За золотой дубль в 1973г. футболисты Ереванского "Арарата" получили премиальные по 5000р (6000 долларов) Сравни!
20:55 26 февраля
SS-1525-Sergey
эд.гар ... 18:00 +++ Откуда такие данные, вот я видел ведомость при одном заводе сколько двое футболистов из команды высшей лиги СССР получали в месяц.
19:54 26 февраля
баламошка
Это уж точно.
18:49 26 февраля
ЗЗ+
Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал.// Да-да, заметно :)) Чуть засветился в первый (и возможно, последний) раз и сразу же бомбануло. На футболистов ходит вон по 20 (Мск, Краснодар) -50 (Питер) тыщ, а сколько человек в штуках смотрит твой фристайл? Не ОИ, а чемпионат России по фристайлу. Вот и всё объяснение разнице в зп.
18:25 26 февраля
эд.гар
Молодец пацан! Адекватно оценивает ситуацию. В советское время футболисты получали зарплату чуть выше , чем штатный инженер , но играли с большей отдачей. И маленькие травмы лечили не по пять-шесть месяцев в лучших клиниках Германии , а выходили на поле через 1-1,5 месяца ( по своему опыту знаю). Какие-то нежные девочки.
18:00 26 февраля
Flamenco
Абсолютно Верно! Коррупция! Разве Сергей не В курсе, что из этой "ЗРЯ платы" идут откатные вышестоящим существам
17:14 26 февраля
dmitriy_u_o_71
назовите хоть кого-то кто достоин своей зарплаты...( кому-то мало, а кому-то много)
16:57 26 февраля