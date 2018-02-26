Сергей Ридзик: "Наши русские футболисты недостойны таких зарплат, как они получают"

Российский фристайлист Сергей Ридзик, который завоевал бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане в ски-кроссе, рассказал о своей нелюбви к футболу и хоккею. По его словам, большие деньги портят человека.

– Правда, что вы не любите футбол и хоккей?

– Правда, особенно футбол. Не считаю, что наши русские футболисты достойны таких зарплат, как они получают. Из них сделали звезд, а на самом деле, люди ни хрена не добились. Вот хоккеисты – добились, базару нет! А в футболе, даже детском, получается так: есть деньги – сидишь в запасных, еще больше денег – выходишь на поле. Это уже коммерция, а не спорт. Только поймите, я ни в коем случае не завидую, я свою копейку заработал. Если кто-то получает миллионы – да пожалуйста. Большие деньги портят человека.

– Что-то из профессии сварщика сейчас используете в жизни?

– Нет такого желания. Хотя сварочный аппарат дома есть, может, что-то и поварю еще. Учился я на полном серьезе, никаких экзаменов не покупал.

– В одном из интервью вы сказали, что берете свое в спорте не талантом, а пахотой. Что такое талант применительно к ски-кроссу?

– Когда есть талант, человеку дается все легко. Во фристайле талант – это, наверное, особое чувство себя в трассе. Когда ты четко понимаешь, что нужно делать, в зависимости от скорости и позиции. Умеешь мыслить трезво, а не так, что мозги выключил и попер вперед. У нас в каждом заезде целая стратегия: не бывает двух одинаковых ситуаций, все в динамике, и постоянно нужно думать и искать варианты. Этим мне ски-кросс и нравится. (Наталья МАРЬЯНЧИК)