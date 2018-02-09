Российские могулистки не попали напрямую в финал Игр-2018

Российские могулистки не попали в десятку лучших по итогам первой квалификации на Олимпийских играх-2018. Регина Рахимова заняла 11-е место, Марика Пертахия – 12-е, Екатерина Столярова – 20-е. Все они попали во вторую квалификацию, намеченную на утро 11 февраля. Выиграла предварительные соревнования 19-летняя француженка Перрин Лаффон.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Могул

Квалификация 1

1. Перрин Ляффон (Франция) – 79,72

2. Анди Нод (Канада) – 79,60

3. Морган Шильд (США) – 77,74

4. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) – 77,66

5. Джелин Коф (США) – 77,45

6. Бриттени Кокс (Австралия) – 76,78

7. Юлия Галышева (Казахстан) – 76,36

8. Китон Маккарго (США) – 75,67

9. Ариса Мурата (Япония) – 74,13

10. Одри Робишо (Канада) – 72,48

11. Регина РАХИМОВА (Россия) – 71,77

12. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) – 70,43.



Из тридцати участниц десять лучших напрямую вышли в финал. Еще десять финалисток будут определены по результатам второй части квалификации. Финал соревнований запланирован на вечер 11 февраля.