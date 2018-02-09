Российские могулистки не попали напрямую в финал Игр-2018

Российские могулистки не попали в десятку лучших по итогам первой квалификации на Олимпийских играх-2018. Регина Рахимова заняла 11-е место, Марика Пертахия – 12-е, Екатерина Столярова – 20-е. Все они попали во вторую квалификацию, намеченную на утро 11 февраля. Выиграла предварительные соревнования 19-летняя француженка Перрин Лаффон.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Могул
Квалификация 1
1. Перрин Ляффон (Франция) – 79,72
2. Анди Нод (Канада) – 79,60
3. Морган Шильд (США) – 77,74
4. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) – 77,66
5. Джелин Коф (США) – 77,45
6. Бриттени Кокс (Австралия) – 76,78
7. Юлия Галышева (Казахстан) – 76,36
8. Китон Маккарго (США) – 75,67
9. Ариса Мурата (Япония) – 74,13
10. Одри Робишо (Канада) – 72,48
11. Регина РАХИМОВА (Россия) – 71,77
12. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) – 70,43.
Из тридцати участниц десять лучших напрямую вышли в финал. Еще десять финалисток будут определены по результатам второй части квалификации. Финал соревнований запланирован на вечер 11 февраля.